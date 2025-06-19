Ростех построит новые энергоблоки ТЭС «Ударная» в Крымском районе Кубани

Теплоэлектростанция (ТЭС) Ударная в Крымском районе Краснодарского края будет модернизирована. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Проект предусматривает строительство новых парогазовых энергоблоков, которые обеспечат дополнительную выработку энергии в объёме 555 МВт. В результате общая мощность станции превысит 1 тыс. МВт.

Как отметил глава Кубани, для региона модернизация — это важный шаг в решении проблемы энергодефицита. Увеличение мощностей «Ударной» позволит значительно нарастить потенциал краевого сектора экономики: создать условия для запуска новых промышленных производств, активного развития индустриальных парков и привлечения инвестиций.

Эксплуатация первого энергоблока ТЭС Ударная началась 1 марта 2024 года, после чего компания «Технопромэкспорт» начала поставки мощности в объёме 227 МВт на оптовый рынок электроэнергии. Второй энергоблок мощностью 228 МВт был запущен 1 апреля того же года. В сентябре «Технопромэкспорт» завершил комплексные испытания генерирующего оборудования третьего энергоблока.

Полная мощность станции «Ударная» была достигнута 9 октября 2024 года. Инвестиционный проект был представлен президенту России Владимиру Путину.

ТЭС «Ударная» мощностью 560 МВт выработала 352 млн кВТ-часов энергии за первый месяц работы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Технопромэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) и Сбер подписали соглашение о стратегическом партнерстве для развития энергетической системы Южного федерального округа.

Анна Гречко