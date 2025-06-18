В Горячем Ключе построят парк развлечений за 10 млрд рублей

В Горячем Ключе планируют построить парк развлечений стоимостью не менее 10 млрд руб. Инвестор находится на этапе разработки проекта, соглашение о его реализации могут заключить в 2026 году. Об этом заявил мэр города Сергей Белопольский на полях ПМЭФ-2025, пишет «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас есть планы реализовать еще один очень значимый проект, в целом не только для Горячего Ключа, но и для Краснодарского края — строительство нового парка развлечений по аналогии с сочинским»,— рассказал мэр Горячего Ключа.

По словам главы города, строительство разделят на три этапа. Сначала возведут аттракционы, затем построят необходимую инфраструктуру. На завершающей стадии создадут места размещения для туристов.

Сергей Белопольский также отметил, что, учитывая цены на дорогостоящее оборудование и расходы на инфраструктуру, проект будет «достаточно сложным и очень амбициозным». Его реализация займет несколько лет.

Алина Зорина