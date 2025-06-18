На ПМЭФ заключили соглашение между Сбером и кубанским заводом посуды

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и группа компаний «Горница», специализирующаяся на производстве посуды в Краснодарском крае, объявили о расширении стратегического партнерства. Соглашение о намерениях подписали председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и бенефициар «Горницы» Сергей Щерба.

Фото: ПАО «СберБанк»

Стороны намерены углубить взаимодействие в рамках действующих и будущих инвестиционных проектов. «В 2023 году мы помогли группе компаний в финансировании строительства завода по производству композитного стекла мощностью 35 т в сутки. С помощью льготного механизма промышленной ипотеки профинансировали покупку, модернизацию и реконструкцию площадок для производства посуды. На сегодняшний день обсуждаем реализацию еще одного большого проекта на 1 млрд рублей, который поможет весомо нарастить производство посуды из композитного стекла в Армавире. И, безусловно, поможет росту импортозамещения по всей стране»,— отметил господин Песенников.

Сергей Щерба отметил, что сотрудничество, начавшееся в 2019 году, позволило реализовать проекты на сумму порядка 2 млрд руб.