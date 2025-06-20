В Краснодаре построят общественное пространство «Цех» за 11 млрд рублей

На Петербургском экономическом форуме ГК «Точно» бизнесмена Николая Амосова, мэрия Краснодара и администрация края подписали соглашение о создании многофункционального кластера на территории бывшей промышленной площадки в микрорайоне «Патрики». Инвестиции в проект, получивший рабочее название «Цех», превысят 11,3 млрд руб.; завершить стройку планируется к 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Точно» Фото: пресс-служба ГК «Точно»

Застройщик намерен реконструировать один из сохранившихся корпусов завода, превратив его в общественное пространство площадью свыше 15 тыс. кв. м. Концепция делится на две части: физкультурно-оздоровительный комплекс на 6 тыс. кв. м с 25-метровым бассейном, спа-зоной, залами единоборств и детским спортивным центром, а также культурно-досуговый блок около 9 тыс. кв. м, включающий трансформируемую событийную площадку, парк технологических аттракционов для детей, фуд-корт и коммерческий ритейл. По оценке девелопера, объект обеспечит от 700 до 1,2 тыс. рабочих мест.

Фасады исторического здания будут отреставрированы с сохранением индустриальных элементов — в частности, кирпичных башен «Мастер» и «Маргарита», ставших знаковыми для района. Соглашение предусматривает также строительство детского образовательного центра и благоустройство прилегающей территории.

По словам господина Амосова, проект должен дать импульс обновлению городской среды и дополнить экономический потенциал Краснодара; региональные власти, со своей стороны, готовы предоставить налоговые льготы, субсидии на аренду и доступ к займам краевого Фонда развития промышленности.

Вячеслав Рыжков