Туристический кластер на площади 3,7 тысячи гектаров создадут в Геленджике

В Геленджике появится новый туристический кластер площадью более 3,7 тыс. га. Протокол о намерениях подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр курорта Алексей Богодистов и генеральный директор акционерного общества «Усадьба Марьина Роща» Александр Жучков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Объем инвестиций составит 16 млрд руб. На территории кластера планируют построить гостиницы, академию, поле для гольфа, виноградники с производством и экопарк.

Как отметил губернатор Кубани, создание туристического кластера — новая составляющая инвестиций в санаторно-курортный комплекс региона. Количество отдыхающих в Краснодарском крае ежегодно растет, в прошлом году регион принял 20 млн туристов, в этом ожидается столько же, напомнил глава края.

Вениамин Кондратьев также отметил, что проект будет отвечать самым высоким стандартам качества отдыха и сервиса. По его словам, подобные объекты должны появляться не только в Геленджике, но и на других курортах края.

Александр Жучков напомнил, что в 2017 году на ПМЭФ компания уже подписывала соглашение с регионом о строительстве гольф-клуба в Геленджике. Сейчас это единственная круглогодичная площадка в России, соответствующая мировым стандартам.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов подчеркнул, что строительство кластера положительно повлияет на развитие виноделия и сохранение виноградопригодных земель. На территории будущего комплекса уже заложили более 100 га виноградников.

Вячеслав Рыжков