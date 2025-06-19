В Сочи построят гостиничный комплекс и санаторий за 12 млрд рублей

На полях ПМЭФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Андрей Прошунин и инвесторы подписали два соглашения о строительстве крупных курортных объектов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Первое соглашение предусматривает возведение в центре Сочи гостиничного комплекса «Эдем» с аквапарком, СПА зоной и конференц-центром. Девелопер «Инхаус» направит 6,3 млрд руб. на замену ветхих административных построек 1960-х годов; отель планируют сдать к 2031 году и создать 250 рабочих мест. Глава края подчеркнул, что объект дополнит деловую инфраструктуру «южного делового центра России», а представитель инвестора Людмила Золотарева отметила удобную логистику и удаленность площадки от шумной набережной.

Вторым документом закреплено намерение ООО «Самолет» построить санаторий «ВераКлиник» на 280 номеров со СПА, бассейнами, бальнео и грязелечением. Инвестиции составят 5,5 млрд руб., срок реализации — четыре года, предполагается около 180 рабочих мест. На участке уже функционирует пансионат, который откроется после капремонта в сентябре; параллельно инвестор планирует создание нового медкомплекса.

По словам губернатора, современные гостиницы и санатории остаются приоритетом курортной экономики Сочи; проекты должны улучшить условия не только для туристов, но и для жителей города. В подписании документов участвовали также спикер ЗСК Юрий Бурлачко и вице губернатор Александр Руппель.

Вячеслав Рыжков