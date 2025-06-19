Инвестор вложит 16 млрд рублей в развитие Анапы по крупному КРТ

В Анапе подписан крупнейший в России договор комплексного развития территории на муниципальной земле. Инвестором стала компания ООО «Сочи Девелопмент», определенная по итогам электронной конкурсной процедуры, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Проект охватывает территорию 70 га в районе Анапского шоссе. На 43 га разместится зона социальных объектов, парковой, спортивной и транспортной инфраструктуры. Инвестиции также будут направлены на социальное развитие других районов города. Общий объем создаваемых социальных объектов составит 16 млрд руб.

По договору КРТ Анапа получит школу, три детских сада, крупнейшую в регионе детскую теннисную академию на 20 кортов и парк спорта. Также появится спортивно-патриотический центр «Казачья застава» им. атамана Ивана Безуглого и единственный в крае научно-селекционный центр виноградарства Курчатовского института. Предусмотрено благоустройство курортной части города и улучшение дорожной инфраструктуры.

Реализацию проекта планируется начать в 2025 году. Договор с инвестором уже подписан. Проект стал результатом комплексной работы по упорядочиванию градостроительной политики губернатора региона. Новый генеральный план и пакет нормативных градостроительных документов определили сбалансированное развитие Анапы.

Нурий Бзасежев