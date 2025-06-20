Глубоководный терминал для перевалки металлопродукции построят в Новороссийске

Единственный в России глубоководный морской терминал для перевалки металлопродукции возведут в порту Новороссийска. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на полях ПМЭФ-2025, где он обсудил реализацию проекта с гендиректором «Новороссийского морского торгового порта» Сергеем Киреевым, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

По словам главы Кубани, общий объем инвестиций в строительство превысит 120 млрд руб. Господин Кондратьев отметил, что через порты Кубани проходит около 30% всего российского грузопотока, а запуск нового перегрузочного комплекса позволит кратно увеличить эти показатели. В рамках проекта предусмотрено создание терминала и сопутствующей инфраструктуры. Его реализация обеспечит дополнительные налоговые поступления и 450 новых рабочих мест.

Как уточнил Сергей Киреев, на строительно-монтажные работы направят 75 млрд руб, еще 33,7 млрд руб. инвестируют в закупку оборудования. Проект прошел все необходимые экспертизы, завершено формирование искусственного земельного участка. Запустить терминал на полную мощность планируют в 2027 году.

Анна Гречко