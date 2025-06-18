В Горячем Ключе построят пятизвездочный отель

На Петербургском международном экономическом форуме администрация Краснодарского края, мэрия Горячего Ключа и LeePrime Group (AVA Group) подписали соглашение о строительстве пятизвездочного санаторного комплекса LeePrime wellness resort Goryachy Klyuch. Проект предполагает возведение курорта на 120 номеров с бальнеологической и физиотерапевтической базой, а также консультационно диагностическим центром. Срок реализации оценивается в три с половиной года, объем инвестиций — более 5 млрд руб.; будет создано порядка 230 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам гендиректора LeePrime Group Лилии Дорохиной, спрос на медицинский туризм в России растет, а Горячий Ключ, сочетающий свойства ессентукских минеральных вод и сероводородных источников Мацесты, обеспечивает уникальную курортную составляющую. Заместитель губернатора края Александр Руппель подчеркнул, что премиальный сегмент размещения на Кубани демонстрирует максимальную загрузку — до 100% в высокий сезон; за пять лет число объектов категории 4–5 звезд увеличилось в полтора раза и достигло 354.

Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский отметил, что среднегодовая загрузка местных здравниц уже превышает 80%, сравниваясь с черноморскими курортами, а новый санаторий станет драйвером дальнейшего роста туристического потока и модернизации инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков