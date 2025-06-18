SkyGroup Development подписала четыре соглашения на ПМЭФ-2025

Группа компаний SkyGroup Development заключила на Петербургском международном экономическом форуме 2025 четыре соглашения, направленных на развитие строительной, туристической и авиационной отраслей. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PR-служба SkyGroup Development Фото: PR-служба SkyGroup Development

SkyGroup и Агентство стратегических инициатив выступят соучредителями инновационного авиационного кластера на горе Клементьева в Крыму. Проект объединяет аэродромную инфраструктуру, учебные и реабилитационные центры, научный кампус и музей. Он направлен на развитие малой авиации, подготовку специалистов и продвижение региона как центра воздушных видов спорта.

SkyGroup Development и Сбербанк подписали стратегическое соглашение о 10-летнем сотрудничестве. Банк выступит финансовым и технологическим партнером новых девелоперских проектов, обеспечивая комплексную поддержку от кредитования до внедрения цифровых решений.

Также было заключено 10-летнее соглашение с туроператором «Библио-Глобус». Партнерство закрепляет приоритетное бронирование номерного фонда в курортных объектах SkyGroup в Крыму и предусматривает совместные инициативы по развитию внутреннего туризма и повышению качества сервиса.

Кроме того, в рамках ПМЭФ подписан меморандум о взаимодействии между Советом министров Республики Крым и ООО «СЗ «Атлант» — дочерней структурой SkyGroup Development. Документ закрепляет намерения сторон реализовать в городе Саки инвестиционный проект стоимостью не менее 6 млрд руб. Проект предусматривает создание гостинично-оздоровительного комплекса с инфраструктурой для туризма, СПА, отдыха, спорта и цифрового образа жизни на участке площадью 36 га. В числе объектов — бальнеоцентр, парк фестивалей, аква-термальный кластер с минеральными источниками, линейный парк и деловые пространства. Комплекс станет флагманом новой туристической концепции региона и укрепит позиции Крыма как круглогодичного курортного направления.

«ПМЭФ стал отправной точкой для масштабных инициатив в строительстве, туризме и авиации. Мы видим в этих соглашениях не просто формальности, а платформу для системной трансформации отраслей и развития территории»,— отметил вице-президент наблюдательного совета SkyGroup Алексей Шацких.

Лия Пацан