Власти Крыма подписали соглашения на 68 млрд руб на ПМЭФ

Делегация Крыма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключила два соглашения и шесть меморандумов с общим объемом инвестиций более 67,94 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди новых проектов — многофункциональный культурно-инновационный кластер в Ялте на базе Ялтинской киностудии с инвестициями свыше 25 млрд руб. В Сакском районе появится апарт-отель и гостинично-оздоровительный комплекс за 20 млрд руб.

В Первомайском и Раздольненском районах создадут молочно-товарные комплексы на 9,8 тыс. голов крупного рогатого скота. Объем вложений составит 5,4 млрд руб. Также запланировано строительство жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе и Симферопольском районе с инвестициями более 17,5 млрд руб.

«И еще один важный момент: на полях ПМЭФ подписаны соглашения об участии крупнейших банков нашей страны в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта "Золотые пески России"»,— отметил господин Аксенов. Сумма инвестиций в этот проект не уточняется.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ВТБ и застройщик «Владоград» подписали соглашение о финансировании жилищных проектов в Крыму на 46 млрд руб. Документ был заключен в рамках Петербургского международного экономического форума.

Анна Гречко