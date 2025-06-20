Wildberries создаст креативно-производственный кластер в Краснодаре

В Краснодаре планируется создание первого в России креативно-производственного кластера на базе индустриального парка «ВБ-Кубань». Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме с руководителем объединенной компании Wildberries & Russ Татьяной Ким, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект станет расширением уже действующего производственного комплекса, созданного по договоренностям, достигнутым на ПМЭФ четыре года назад. Сейчас на площадке работают мебельные предприятия, а также дополнительный корпус Южного завода тяжелого станкостроения. Новый кластер предполагает размещение более 30 компаний легкой промышленности и смежных отраслей.

Резидентам предоставят доступ к инфраструктуре парка, программы продвижения и профессионального обучения. Краевые власти, в свою очередь, готовы предложить налоговые льготы на имущество, субсидии на аренду и инструменты финансирования через Фонд развития промышленности Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков