Alias Group вложит 180 млрд рублей в развитие Севастополя

Холдинг Alias Group (ключевой актив — ФД «Неометрия») намерен инвестировать порядка 180 млрд руб. в комплексное развитие территории возле Сапун-горы в Балаклавском округе Севастополя. Соглашение о намерениях, подписанное на ПМЭФ-2025 основателем холдинга, председателем правления Борисом Юнановым и губернатором Михаилом Развожаевым в присутствии главы Минстроя Ирека Файзуллина, предусматривает 14-летний цикл реализации и создание до 8 тыс. рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Проект КРТ «Сапун-гора» размещен на участке площадью 126,7 га, здесь планируется квартальная застройка преимущественно среднеэтажными домами общей жилой площадью 777 тыс. кв. м. Расчетная численность жителей составит 26 тыс. человек. В инфраструктурном пакете — три школы, шесть детсадов, поликлиники, торгово-деловой центр. Не менее 5% квартир застройщик передаст городу; часть жилья зарезервируют для работников соцсферы.

«Мы разрабатывали этот проект с учетом специфики Севастополя, уделяли ему максимальное внимание с точки зрения и архитектуры, и насыщенности: спортивной, социальной инфраструктуры. Чтобы все потребности жителей не только этого комплекса, но и близлежащих территорий были удовлетворены. Однозначная позиция Михаила Владимировича — это должен быть самый лучший, показательный проект в городе. Мы приложим все усилия, чтобы достойно реализовать его. Есть договоренность, что часть квартир будет выдана работникам социальной сферы»,— прокомментировал Борис Юнанов.

Губернатор отметил, что новый Генплан Севастополя уже определил территории под комплексное развитие, а «Сапун-гора» станет образцовым примером современной застройки с полной социальной нагрузкой. Борис Юнанов подчеркнул, что проект разрабатывался с учетом историко-культурной специфики города и должен стать «показательным» для региона.

Вячеслав Рыжков