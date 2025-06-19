В Анапе обновят курортный комплекс за 8 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Анапы Василий Швец и представитель СИБУРа Алексей Козлов подписали протокол о реновации курортного комплекса с инвестициями свыше 8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соглашение заключили на площадке Петербургского международного экономического форума. Документ предусматривает модернизацию курортного комплекса до конца 2027 года.

«Краснодарский край по праву считается одним из ведущих центров отдыха, а Анапа — главной детской здравницей. Ежегодно летом на наших курортах отдыхают более 300 тыс. детей, в том числе около 140 тыс. ребят из других регионов»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, ключевой задачей является обеспечение высокого уровня обслуживания отдыхающих с целью формирования долгосрочных положительных впечатлений. В этих целях планируется развитие современной санаторно-курортной инфраструктуры. В частности, в Анапе будет построен оздоровительный центр на 172 номера, соответствующий актуальным стандартам качества.

Проект предполагает строительство нового корпуса, двух бассейнов — с подогревом и детского для ребят до семи лет. Планируется обновить столовую и благоустроить пляжную зону. После завершения работ вместимость центра увеличится почти в два раза. Комплекс оснастят современным медицинским оборудованием.

Основная часть финансирования запланирована на 2025-2026 годы. Администрации региона и города окажут административную поддержку инициативе. Инвестор обязался соблюдать экологические требования и регулярно информировать о ходе строительства.

Анна Гречко