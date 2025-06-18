Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре за 750 млн рублей создадут производство систем управления БПЛА

Соглашение о создании производства радиоаппаратуры для управления беспилотными летательными аппаратами в Краснодаре подписали в рамках ПМЭФ-2025. Инвестор планирует вложить 750 млн руб. в проект, который обеспечит 150 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Такая продукция особенно востребована сейчас, в условиях специальной военной операции. Но беспилотники активно применяются и в мирной жизни. Их массово используют в том числе аграрии и спасатели. Потребность в БПЛА растет», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Краснодарская компания намерена нарастить объемы выпуска до 500 единиц в год в связи с растущей потребностью в БПЛА. Для достижения этих показателей на предприятии установят фрезерные токарные станки с числовым программным управлением и поточную производственную линию.

Алина Зорина

Новости компаний Все