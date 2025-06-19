Кубань подписала соглашение о завершении модернизации Афипского НПЗ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор ООО «Афипский НПЗ» Алексей Сидоров на ПМЭФ-2025 заключили соглашение о взаимодействии в рамках завершения масштабной модернизации предприятия стоимостью свыше 200 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Во встрече также участвовали спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, вице-губернатор Евгений Пергун и временно и. о. министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В 2019 году завод приступил к масштабному обновлению. На время строительства выпали непростые периоды — пандемии, санкции, СВО. Но вы не остановили проект. В марте этого года запустили новый высокотехнологичный комплекс гидрокрекинга нефтепродуктов. Сейчас модернизация выходит на финишную прямую»,— отметил господин Кондратьев.

По словам губернатора, после завершения модернизации предприятие увеличит объемы производства до 9 млн т в год и повысит глубину переработки нефти до 93%. Завод сможет выпускать качественное дизельное топливо стандарта Евро-5.

Согласно информационной системе СПАРК-Интерфакс, основным владельцем ООО «Афипский НПЗ» является московское ООО «Ойл Технолоджис», которое, в свою очередь, контролируется кипрской компанией CAMBELOR HOLDINGS LIMITED. Управляет заводом АО «ФортеИнввест».

Всего делегация Краснодарского края в первый день работы ПМЭФ-2025 заключила 12 инвестиционных соглашений общей стоимостью свыше 58 млрд руб. Основная часть договоров касается развития промышленности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в марте 2025 года Афипский нефтеперерабатывающий завод завершил первый этап масштабной реконструкции стоимостью 217 млрд руб.

Вместе с тем остальные НПЗ Краснодарского края продолжают модернизацию вопреки санкционным ограничениям со стороны ЕС и США. Завершение программы обновления производства намечено на 2027 год.

Анна Гречко