ВТБ выделит 46 млрд рублей на жилищное строительство в Крыму

ВТБ и застройщик «Владоград» подписали соглашение о финансировании жилищных проектов в Крыму на 46 млрд руб. Документ был заключен в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Партнеры планируют расширить взаимодействие в области финансирования проектов жилищного строительства и девелопмента в республике. Стороны также договорились рассмотреть возможность реализации других совместных инициатив.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил, что расширение партнерства с одним из крупнейших застройщиков юга станет важным шагом для поддержки отрасли жилищного строительства, которая является драйвером экономики. По его словам, предоставление финансирования поможет компании обеспечить жителей Крыма жильем, поспособствует созданию новых рабочих мест и развитию смежных отраслей.

«Благодаря поддержке ВТБ мы продолжим реализовывать проекты, которые задают стандарты в регионе — от качества отделки до интеграции экологических объектов и исторических кодов в жилые проекты и общественные пространства»,— заявил директор ГК «Владоград» Александр Турлаев.

Компания осуществляет масштабную программу жилой застройки в Крыму, которая включает семь жилых комплексов в Алуште и Симферополе. Общая площадь объектов, реализуемых в партнерстве с ВТБ, в ближайшие два года составит 535,5 тыс. кв. метров.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Бахчисарае и Симферополе реализуют проекты по строительству жилых комплексов общей стоимостью более 12 млрд руб. Соответствующие соглашения заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Анна Гречко