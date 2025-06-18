В Анапе построят три отеля и детский лагерь за 43 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2025 подписали четыре соглашения о строительстве в Анапе трех пятизвездочных гостиниц и расширении детского лагеря. Инвестиции в строительство превысят 43 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках одного из соглашений, подписанного на ПМЭФ-2025, модернизируют детский оздоровительный комплекс «Юбилейный». Инвестор намерен возвести новый корпус для отдыха на территории лагеря, рассчитанный на 2,1 тыс. мест. Помимо этого, планируется обновить существующую инфраструктуру. На строительство корпуса будет выделено 5 млрд руб., а также появится 150 новых рабочих мест.

«Детские здравницы Анапы принимают практически треть всех ребят, которые оздоравливаются в нашем регионе. Развитие этих направлений — стратегическая задача не только для города, но и для курортов Краснодарского края в целом»,— заявил глава Анапы Василий Швец.

Кроме того, он отметил, что новые объекты обеспечат отрасль примерно 2 тыс. номеров и более чем 1 тыс. рабочих мест.

Компания «Нова» возведет к 2030 году спа-отель «Анапа Хилс» на 337 номеров стоимостью 8,1 млрд руб. Территория включает смотровую площадку «800 ступеней» — один из главных туристических объектов города.

Специализированный застройщик «АН инвестиции» реализует два проекта. Первый — гостиница «Николай I Hotel & Spa» на 464 номера в районе улицы Таманской за 12 млрд руб. Комплекс будет включать спа-центр, рестораны, амфитеатр, детский центр и бассейны. Появится около 300 новых рабочих мест.

Второй проект предполагает строительство пятизвездочного комплекса на 453 номера и благоустройство набережной протяженностью около 7 км. В проект планируют вложить порядка 18 млрд руб. с созданием 400 новых рабочих мест.

Алина Зорина