Еще один новый микрорайон построят в Новороссийске

На площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о намерениях в сфере комплексного развития территорий Новороссийска. Инвестором выступила компания Dogma, сообщил в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Новый проект получил название «Порто-Ново» и разместится в Приморском районе города-героя. Планируется создание современного самодостаточного микрорайона с комфортной городской средой и развитой инфраструктурой.

В пресс-службе компании уточнили, что инвестируют в проект 17 млрд руб., из них 1,1 млрд пойдет на благоустройство. Площадь участка составляет порядка 14,5 га. Он предусматривает создание современного, самодостаточного микрорайона на 10 домов.

В состав проекта войдут школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 260 воспитанников. Предусмотрены зона благоустройства с физкультурно-оздоровительным комплексом и торговой аллеей, подземные парковки. На первых этажах домов разместятся коммерческие помещения: магазины, кафе, аптеки, салоны красоты. Микрорайон получит резервные накопители воды и собственную котельную.

Более половины территории займут зоны благоустройства, социальные объекты и инфраструктурные элементы. Это превратит Порто-Ново в полноценный район с развитым комфортом и удобствами для жизни.

Ранее Новороссийск на ПМЭФ подписал соглашение о строительстве другого микрорайона с СК «Семья». Проект предусматривает строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники на 500 посещений в день, спортивного комплекса, общественно-торгового центра и благоустроенных общественных пространств.

Вячеслав Рыжков