ГК «Дело» подписала соглашение о строительстве порта с индонезийской компанией

Группа компаний «Дело» и индонезийская Mologiz, дочерняя структура Modena Group, подписали соглашение о совместной реализации проекта по строительству глубоководного порта в провинции Южная Суматра. Документ был оформлен в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал в своем Telegram-канале основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Дело» Фото: ГК «Дело»

Инициатива закрепляет договоренности, достигнутые сторонами в апреле нынешнего года во время визита российской делегации Российского экспортного центра в Индонезию. По словам представителей российской стороны, реализация проекта позволит создать логистический хаб в одном из ключевых регионов Юго-Восточной Азии, при этом будут задействованы российские технологии и опыт в портовой отрасли.

Следующим этапом станет проработка технических параметров проекта, выбор инфраструктурных решений и переход к практическому этапу строительства.

Вячеслав Рыжков