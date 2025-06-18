Новороссийск на ПМЭФ подписал соглашение о строительстве нового микрорайона
На Петербургском международном экономическом форуме администрация Новороссийска подписала соглашение о намерениях по комплексному развитию территории. Инвестором выступила СК «Семья», планирующая возвести микрорайон с жильем и полной социальной и инженерной инфраструктурой, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Проект предусматривает строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники на 500 посещений в день, спортивного комплекса, общественно торгового центра и благоустроенных общественных пространств.
Для разгрузки уличной сети запланированы многоуровневые закрытые парковки. Инженерная надежность будет обеспечена собственной котельной и насосной станцией с резервуарами воды.
«Новороссийск продолжает двигаться вперед, инвестируя в будущее — в комфорт, безопасность и качество жизни своих жителей»,— прокомментировал глава города Андрей Кравченко.