Ротенберг прокомментировал слова Решетникова о близкой рецессии

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что российский бизнес старается выживать в непростых условиях. Так он прокомментировал слова министра экономического развития Максима Решетникова о том, что Россия находится на грани перехода в рецессию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Ротенберг

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Аркадий Ротенберг

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бизнесмен указал на тенденцию охлаждения экономики из-за высокой ключевой ставки. «Я думаю, что в перспективе процентная ставка будет падать»,— сказал он РБК в рамках Петербургского международного экономического форума. Господин Ротенберг пояснил, что в настоящее время наблюдается замедление инфляции благодаря усилиям ЦБ и Минэкономразвития.

По мнению Аркадия Ротенберга, ключевая ставка должна быть не выше 15%, чтобы у бизнеса была возможность вернуться к долгосрочному инвестированию. Он отметил, что в предыдущие годы российские компании активно вкладывали средства в развитие предприятий, чтобы справиться с ужесточением денежно-кредитных условий.

6 июня совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку с 21% до 20%. Сегодня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Движение вниз».

Елизавета Шмакова