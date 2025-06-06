Движение вниз

После почти трех лет повышения либо сохранения ключевой ставки Банк России 6 июня начал ее снижение — пока с 21% до 20%. Это решение не было вполне предсказуемым, поскольку далеко не все отслеживаемые регулятором индикаторы свидетельствовали в пользу такого шага. Тем не менее снижение совпало с ожиданиями экономического блока правительства, представители которого накануне подавали сигналы о необходимости ослабления жесткости ДКП ради нового разгона уже достаточно охладившейся российской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Совет директоров Банка России в пятницу, 6 июня, снизил ключевую ставку с ее пикового значения в 21% до 20% годовых. Это произошло после четырех последовавших подряд решений о неизменности ставки и было лишь отчасти ожидаемым: большинство аналитиков предсказывали сохранение ключевого индикатора, устанавливающего цену коротких денег в экономике.

Но снижение состоялось, и ЦБ объяснил его прежде всего снижением инфляционного давления.

В апреле 2025 года темпы роста цен с поправкой на сезонность снизились до 6,2% в пересчете на год после средних 8,2% в первом квартале. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%. Она при этом неоднородна: крепкий рубль сдерживает темпы роста цен на непродовольственные товары, но на продукты инфляция все еще высока. Значительны и инфляционные ожидания населения (хотя ценовые прогнозы бизнеса снижаются).

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Снизив ставку, ЦБ дал при этом понять, что считать этот шаг началом цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) не следует — июльское решение, по словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, вовсе не предопределено (следующее заседание совета директоров состоится 25 июля). Поэтому сигнал о своих будущих действиях Банк России сохранил нейтральным — возможно как повышение, так и снижение ставки. «Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке»,— сказала глава ЦБ. Фраза о необходимости «продолжительного периода» жесткой ДКП для достижения цели по инфляции в 4% в 2026 году в риторике регулятора осталась неизменной. Такая твердость, отметим, расстроила участников фондового рынка, многие из которых надеялись на снижение ставки не на 1%, а на 2% и ждали более мягкой риторики ЦБ — о реакции рынков см. материал на этой же странице.

Жесткость заявлений ЦБ на фоне снижения ставки можно объяснить желанием регулятора не порождать слишком оптимистичных ожиданий, как это уже бывало ранее.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что значимого смягчения денежно-кредитных условий с учетом замедления инфляции в реальном выражении пока не происходит — снижается лишь номинальная ставка. Ориентир среднего значения этого индикатора в 2025 году остается прежним: 19,5–21,5% годовых.

Тем не менее первое за долгий период снижение произошло, и это именно то, чего ожидали от Центробанка представители экономического блока правительства. Накануне министр финансов Антон Силуанов отмечал, что замедление инфляции открывает Банку России пространство для решений по ДКП, включая некоторое ослабление ее жесткости. Он связал возможность этой меры с происходящим охлаждением экономики. Еще более определенно высказывался глава Минэкономики Максим Решетников. Он также говорил о вхождении экономики в период охлаждения и о том, что все больше отраслей реального сектора уже показывают падение выпуска, поэтому ведомство рассчитывает на своевременное смягчение ДКП для сохранения в перспективе целевых трехпроцентных темпов роста ВВП.

Эльвира Набиуллина, комментируя вчера такие заявления, отметила, что ЦБ слышит «экспертное мнение членов правительства», но решение, как и положено по закону, принимает самостоятельно, на основе собственного анализа ситуации. При этом опасений представителей правительства, судя по ее словам, Банк России не вполне разделяет. Глава ЦБ отметила, что переохлаждения экономики сейчас не наблюдается: инфляция все еще выше цели, а безработица — ниже средних значений последних лет. «Рисков серьезного ухудшения или снижения системной устойчивости предприятий реального сектора мы не видим»,— отметила также глава ЦБ.

Бизнес между тем, по словам главы РСПП Александра Шохина надеется, что долгожданное снижение ключевой ставки «станет трендом, а не разовой акцией». «Макроданные и озабоченность предпринимательского сообщества нарастающими рисками переохлаждения экономики стали убедительными аргументами в пользу перехода к политике постепенного снижения ставки»,— прокомментировал ТАСС решение Банка России Александр Шохин.

Вадим Вислогузов