Никол Пашинян полез в монастырь со своим уставом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко повысил ставки в противостоянии с Армянской апостольской церковью (ААЦ). Обвинив католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия, глава армянского правительства призвал найти замену главе ААЦ, избрав его в нарушение существующей веками процедуры. Пока, правда, попытки непопулярного премьера дискредитировать церковь, чей авторитет среди населения в разы выше, нежели рейтинг любой из политических сил, вызвали лишь критику как со стороны духовенства и оппозиции, так и граждан, выступающих в поддержку католикоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Старт очередному витку конфликта между Армянской апостольской церковью и властями страны был дан на заседании правительства 29 мая. Никол Пашинян внезапно заявил, что в церквях все чаще складируются посторонние вещи и строительный мусор, из-за чего храмы превращаются в «чулан». «Заходишь в храм и видишь какую-то напольную плитку, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры», — посетовал ни с того ни с сего премьер.

На следующий же день Никол Пашинян продолжил критику священнослужителей, затронув другой аспект: «Некоторых беспокоит тот факт, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в таком же положении — и это никого не волнует. Что происходит, когда выясняется, что священник нарушил обет безбрачия? Он должен быть лишен должности и сана».

Эту же мысль премьер развил 9 июня, причем на этот раз с адресными обвинениями. В соцсети Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) Пашинян прямо заявил, что обет безбрачия нарушил ни много ни мало католикос всех армян Гарегин II, у которого, по утверждению премьера, есть ребенок. «И если Гарегин II попытается опровергнуть этот факт, то я докажу это в необходимой форме. Значит, по церковным канонам Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избран и не может оставаться католикосом»,— подчеркнул господин Пашинян.

Глава правительства не только призвал католикоса оставить престол, но и предложил создать Координационную группу для организации переизбрания главы ААЦ в целях «защиты верующих и духовной чистоты».

Членами этой структуры, согласно задумке премьера, могут быть мужчины и женщины, миряне и духовные лица. Первых десятерых человек он предложил отобрать лично из числа тех, кто направит свои анкеты на его электронную почту.

Высказанные премьером предложения противоречат давней традиции избрания предстоятеля Армянской апостольской церкви. Выборы проходят в два этапа: Национально-церковное собрание в Эчмиадзине — религиозном центре Армении — отбирает пять кандидатов из числа епископов, а затем из них избирает католикоса, который занимает эту должность пожизненно. Гарегин II, 132-й предстоятель ААЦ, был избран в 1999 году.

Задумка Никола Пашиняна была встречена представителями церкви в штыки.

Верховный духовный совет раскритиковал премьера за нападки на предстоятеля церкви, сочтя, что его высказывания «попирают фундаментальные права человека, оскорбляют религиозные чувства верующих и прикрываются лживыми предлогами псевдозаботы».

«Враждебная по отношению к Церкви позиция явно продиктована политическими целями и представляет собой попытку умалить авторитет Армянской Церкви и ее духовенства, заслуженно пользующихся уважением народа и международного сообщества, заглушить голос Церкви и ослабить ее влияние в общественной жизни»,— говорится в заявлении.

Противостояние Армянской апостольской церкви и правительства — явление не новое. В последние годы священнослужители нередко критиковали политику властей, главным образом из-за событий в Нагорном Карабахе, который в сентябре 2023 года перешел под полный контроль Азербайджана. Весной прошлого года в стране прошли масштабные протесты против правительства, лидером которых был архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян. В ответ на открытое противодействие церкви государству власти даже грозили отменить некоторые налоговые льготы для Армянской апостольской церкви, но со временем протестное движение сошло на нет.

Впрочем, масштаб нынешней конфронтации духовенства и власти Армении куда шире. После массовых протестов 2018 года, по итогам которых правительство ушло в отставку, а на тот момент оппозиционный депутат Никол Пашинян получил кресло премьера, новое руководство страны постепенно подчинило себе исполнительную, законодательскую и судебную власть, однако церковь осталась независимой.

С приближением парламентских выборов, которые должны пройти в 2026 году, критика духовенством политики властей стала восприниматься Николом Пашиняном все болезненнее.

«Для партии власти парламентская оппозиция вряд ли видится как серьезная угроза. При этом рейтинг правящей партии чрезвычайно низок. Но до выборов все-таки еще год. Если смотреть из политической реальности, то единственная сила, структура, институция, которая неподконтрольна властям, это церковь»,— пояснил в разговоре «Ъ» директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян.

По данным майского опроса Gallup International, за партию Никола Пашиняна «Гражданский договор» готовы отдать голоса 11,5% опрошенных. Рейтинги парламентской оппозиции, включая блоки «Айастан» и «Честь имею» бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, не дотягивают даже до 10%. При этом церковь традиционно пользуется большой поддержкой армянского населения: по данным опроса Caucasus Barometer, проведенного в июле—октябре 2024 года, уровень доверия к религиозным институтам составил 79,4%.

На фоне нападок премьера вполне предсказуемыми оказались акции в поддержку церкви. 2 и 5 июня десятки людей собрались с протестами у здания правительства, а в ночь на 11 июня многие лично приехали в аэропорт Звартноц в Ереване встретить Гарегина II, который прибыл из ОАЭ. По возвращении католикос прочел молитву, призвал народ к единству и выразил уверенность, что церковь преодолеет возникшие трудности. При этом на вопросы журналистов о том, правдивы ли слова Никола Пашиняна о наличии у предстоятеля ААЦ ребенка, он не ответил.

Лусине Баласян