Чем известен глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян

17 июня полиция Армении провела обыск в ереванском доме главы группы компаний «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна, который ранее критиковал высказывания премьер-министра Никола Пашиняна в адрес Армянской церкви. Подробности биографии бизнесмена из списка Forbes — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Самвел Карапетян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Карапетян Самвел Саркисович родился в городе Калинино Армянской ССР. Окончил машиностроительный факультет Ереванского политехнического института (1986). Доктор экономических наук (2008).

В 1980-х работал технологом завода эмалированной посуды в родном городе, позже возглавил предприятие. В 1989-м преобразовал его в кооператив «Зенит» по производству резинотехнических и металлических изделий. В 1991-м по инициативе господина Карапетяна город Калинино переименовали в Ташир — по названию древней армянской провинции.

В 1992 году переехал в Липецк. В 1997-м приобрел компанию «Калугаглавснаб», на базе которой в 1999-м создал строительно-промышленную ГК «Ташир». В 2000 году основал одноименный благотворительный фонд, через год получил премию «Бизнес-Олимп» — «Заслуженный предприниматель Российской Федерации». Тогда ГК «Ташир» уже строила бизнес-центры и жилые кварталы в Москве.

В 2006 году впервые вошел в рейтинг крупнейших владельцев недвижимости Forbes с доходом в $29 млн. Сегодня находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием в $3,2 млрд. Под брендом «Ташир» работает более 200 компаний разного профиля: недвижимость (сеть ТРЦ «РИО»), энергетика («Электрические сети Армении»), банковский сектор (Фора-банк), общепит (более140 ресторанов) и др. В 2024-м ГК заняла второе место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости» с доходом от аренды в $640 млн. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости — 2,5 млн кв. м, штаб-квартира находится в Москве.

Господин Карапетян женат, трое детей. Дочь Татевик управляет частью активов ГК «Ташир», в том числе сетью кинотеатров «Синема Стар». Сыновья Саркис и Карен занимают посты вице-президентов ГК «Ташир».

Среди наград Самвела Карапетяна — именные часы президента РФ (2003), орден «Славы и Чести» II степени от РПЦ (за вклад в восстановление Морского Никольского собора в Кронштадте, 2012), армянский орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (за поддержку в организации и проведении мероприятий, посвященных 100-летию геноцида армян, 2015).