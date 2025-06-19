Самвел Карапетян поборется за виллу

Владелец российской группы «Ташир» Самвел Карапетян начал судебное разбирательство с Францией в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. Вероятно, иск касается арестованной виллы предпринимателя на Лазурном берегу стоимостью €120 млн. Текущее уголовное преследование бизнесмена в Армении может ослабить его позиции в суде против французских властей, полагают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян в начале июня 2025 года инициировал арбитражное разбирательство против Франции в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID; является частью группы Всемирного банка, штаб-квартира находится в Вашингтоне), обнаружил “Ъ” в соответствующей базе. Материалы дела и суть претензий не указаны, но предметом спора стала недвижимость. В ГК «Ташир» и ICSID не ответили на запрос “Ъ”.

ГК «Ташир» — один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Компания владеет более 1 млн кв. м различной недвижимости. Среди крупных объектов компании — торгцентр «Рио» на Дмитровском шоссе в Подмосковье, отель Novotel Moscow City. Совокупная выручка группы в 2024 году выросла на 16%, до 260 млрд руб. Президент и основной владелец «Ташира» Самвел Карапетян занимает 44-е место в российском рейтинге миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в $3,4 млрд.

В карточке дела Самвела Карапетяна против Франции есть упоминание Соглашения между Францией и Арменией о взаимном поощрении и защите инвестиций 1995 года: этот документ предусматривает взаимную обязанность сторон соглашения не изымать и не национализировать собственность инвесторов (с оговорками о законном публичном интересе), а также выплачивать компенсации в том случае, если такое изъятие все же произошло, поясняет адвокат, советник «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов. Можно предположить, что Самвел Карапетян подал иск к Франции из-за ареста его имущества в стране, не исключает партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.

В начале 2024 года французский суд заморозил право собственности Самвела Карапетяна на виллу Irina Maria и 3 га земли в Рокбрюн-Кап-Мартене на Лазурном берегу, сообщала ранее газета Le Monde. Стоимость виллы оценивается более чем в €120 млн. Французская прокуратура посчитала, что «фактическим бенефициаром» актива является дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром нефть».

В ходе предварительного расследования по делу об отмывании денег таможенники отдела финансовых уголовных расследований Национального суда по борьбе с организованной преступностью (Junalco, подразделение прокуратуры Парижа) обнаружили многочисленные доказательства того, что вилла на самом деле никогда не выходила из-под контроля «Газпром нефти», писало французское издание. До результатов расследования арест по уголовному делу блокирует любые операции с недвижимостью. В случае подтверждения обвинений объект может быть конфискован и выставлен на аукцион.

Николя де Ривьер, посол Франции в России, в интервью “Ъ”, 24 апреля: «Отношения между Францией и Россией в значительной мере испорчены, хоть я бы и не сказал, что они на исторически самой низшей точке».

Разбирательство обещает быть долгим и непростым, первым вызовом, с которым столкнутся стороны, станет формирование арбитражного трибунала, считает управляющий партнер Dispute Resolution Club Ольга Щедракова. Она добавляет, что Дэвид Голдберг, фирма которого представляет интересы Самвела Карапетяна в суде,— очень известный и опытный специалист в части международного арбитража.

Это не единственный конфликт Самвела Карапетяна с властями за пределами России. 17 июня следственные органы Армении обвинили его в публичных призывах к захвату власти в стране, сообщил адвокат миллиардера Армен Фероян. По словам защитника, следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена. Незадолго до этого предприниматель обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в нападках на Армянскую апостольскую церковь. В свою очередь чиновник назвал заявления Самвела Карапетяна в поддержку церкви «ширмой» и обвинил принадлежащую ГК «Электрические сети Армении», по словам премьера, «в намеренном создании энергетического кризиса с целью разжечь внутреннее недовольство в стране». Теперь армянские власти грозят национализировать компанию.

Текущее уголовное преследование Самвела Карапетяна в Армении способно ослабить его позиции в судебном процессе во Франции, считает Георгий Сухов. Франция может использовать доводы об уголовном преследовании Карапетяна в Армении, чтобы указать, например, на сомнения в законности приобретения активов, не исключает партнер юридической фирмы Vinder Гор Егорян.

Дарья Андрианова