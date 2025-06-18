Что такое «Электрические сети Армении»

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал национализировать компанию «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащую российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. Ранее его обвинили в призывах к захвату власти в Армении. Чем известна ЭСА — в справке «Ъ».

ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА), обладающее эксклюзивной лицензией на передачу и распределение электроэнергии в Армении создано в 2002 году путем слияния в единую сеть четырех государственных региональных компаний. Собственником ЭСА тогда стала британская компания Midland Resources Holding Ltd. В 2006 году 100% ЭСА купила российская энергетическая компания «Интер РАО ЕЭС» за $73 млн.

В июне 2015 года ЭСА, чьи убытки по итогам года составляли $22,6 млн, предложило поднять цены на электроэнергию более чем на 40% (на 17 драмов). Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) одобрила повышение лишь на 16,7% или 6,93 драма за 1 кВт•ч. В числе причин роста тарифов называли простой Армянской АЭС в 2013 году и девальвацию валюты на 20%.

Решение КРОУ привело к массовым акциям протеста в крупных городах Армении. В Ереване на площади Свободы протестующие установили палатки. На фоне митингов и беспорядков президент страны Серж Саргсян заявил, что ЭСА может быть национализирована. В сентябре 2015 года «Интер РАО ЕЭС» продала ЭСА ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.

ЭСА владеет почти всем сетевым хозяйством Армении (36 тыс. км электросетей) и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране.