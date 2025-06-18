Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Следственные органы Армении обвинили главу группы компаний «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна в публичных призывах к захвату власти в стране, сообщил адвокат господина Карапетяна Армен Фероян. По словам защитника, следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена. Он вину не признает.

«Самвелу Карапетяну предъявлено незаконное обвинение, с которым наш подзащитный не согласен. Обвиняют в том, что он якобы публично призывал к захвату власти, на этом и основано обвинение. Это не имеет абсолютно ничего общего с реальностью»,— рассказал «РИА Новости» Армен Фероян.

По словам адвоката, свыше 50 человек были задержаны накануне у дома Самвела Карапетяна в Ереване. СМИ писали, что у него дома прошли обыски. Самого миллиардера 18 июня доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении. Собравшимся у здания полиции журналистам он сказал, что армянские власти пытаются очернить его, но «все равно народ скажет свое слово».

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель. Он занимает 44-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $3,2 млрд. Под брендом принадлежащего ему «Ташира» (штаб-квартира в Москве) работают более 200 компаний в сферах недвижимости, энергетики, банковского сектора и общепита.

Тем временем премьер-министр Никол Пашинян заявил, что принадлежащие группе компаний «Ташир» «Электрические сети Армении» должны быть национализированы. Чтобы этого избежать, сказал глава армянского правительства, Самвел Карапетян должен возместить ущерб населению страны.

Незадолго до этого господин Карапетян раскритиковал заявления армянского правительства в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ). В частности, Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал переизбрать предстоятеля ААЦ. «Я всегда был рядом с армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему»,— прокомментировал Самвел Карапетян заявления армянского премьера.

О конфликте премьера Армении с церковью — в материале «Ъ» «Никол Пашинян полез в монастырь со своим уставом».

Лусине Баласян