«Газпром» может потребовать от Словакии €16 млрд при отказе ЕС от газа из РФ

Если Евросоюз (ЕС) полностью откажется от российского газа, «Газпром» (MOEX: GAZP) может потребовать от Словакии выплаты неустойки на сумму €16 млрд. Об этом сообщила словацкая госкомпания SPP, недовольная планами ЕС.

Словакия получает газ по долгосрочному контракту с «Газпромом». Несоблюдение договора поставки «может иметь существенные финансовые последствия», отметили в SPP. Если Словакия прекратит импорт российского топлива с 1 января 2028 года, существует риск , что «Газпром» «потребует оплаты всего нереализованного объема газа», предупредила компания.

В июне Еврокомиссия (ЕК) должна выступить с официальным предложением к членам ЕС к концу 2027 года прекратить импорт российского природного газа и сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам. На этой неделе Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК. Австрия заявила о желании возобновить поставки газа из России.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Газ взорвался спорами».