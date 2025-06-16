Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от энергоносителей России

Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии (ЕК), предполагавший прогресс по отказу от российских энергоносителей в июне. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что борьба по этому вопросу «будет долгой».

«Сегодня мы вместе со Словакией наложили вето на решение совета (министров энергетики ЕС.--“Ъ”), в котором совет выражал свое ожидание, что Еврокомиссия добьется серьезного прогресса в плане фон дер Ляйен-Зеленского уже в июне»,— рассказал министр после заседания совета в Люксембурге (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Сийярто, Еврокомиссия все равно хочет реализовать этот план как можно быстрее, потому что «Брюссель лег под Киев». Он заверил, что Венгрия готова бороться против этого предложения «так долго, как только сможет».

ЕК в июне должна выступить с официальным предложением к членам Евросоюза (ЕС) к концу 2027 года прекратить импорт российского природного газа и сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что страна наложит вето, если Евросоюз решит запретить поставки российских энергоресурсов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Газ взорвался спорами».