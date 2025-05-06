ЕС может прекратить импорт российского газа и ядерного топлива к концу 2027 года

Еврокомиссия (ЕК) в июне выступит с официальным предложением членам ЕС прекратить импорт российского природного газа и сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам к концу 2027 года. Об этом говорится в пресс-релизе дорожной карты по отказу от российских энергоресурсов, опубликованном на сайте ЕК. Планируется также вынести на голосование предложение по отказу от закупок российского обогащенного урана и ядерного топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Для Европы настало время полностью разорвать свои энергетические связи с ненадежным поставщиком»,— приводятся в сообщении слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Среди прочего предлагается приостановить новые контракты с поставщиками российского газа и прекратить действующие спотовые контракты к концу 2025 года. Кроме того, ЕК намерена выступить с предложением ограничить новые контракты на поставку урана, обогащенного урана и других ядерных материалов, поступающих из России.

Сообщается, что в следующем месяце Еврокомиссия представит законодательные предложения в поддержку дорожной карты. В пресс-релизе не уточняется, какие юридические инструменты планируется использовать, чтобы дать европейским компаниям возможность разорвать свои действующие контракты.

Чтобы предложения вступили в силу, они должны быть вынесены на голосование и одобрены большинством членов Европейского парламента и квалифицированным большинством стран ЕС. При таком механизме Венгрия не сможет блокировать план запрета на газ и ядерное топливо из РФ.

Почему ЕС пока не может полностью отказаться от поставок российского топлива, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая