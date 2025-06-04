Газ взорвался спорами

Франция и Бельгия выступили против отказа от российского газа. Речь идет о плане Еврокомиссии ввести запрет на импорт сжиженного природного газа из России к 2027 году. По данным Politico, Брюссель хочет получить дополнительные сведения о последствиях такого шага для экономики. А министр энергетики Франции сообщил, что нужно разрабатывать стратегию поиска альтернативных поставщиков, например, Катара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эти европейские страны сильно зависят от российского топлива, прежде чем отказываться, они хотят убедиться, что это не нанесет непоправимый ущерб их экономике, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов: «К сожалению, общая направленность Европейского союза на полный уход от российского природного газа сохраняется. Мы предполагаем, что после 2027 года поставки российского газа как трубопроводного, так и СПГ в Европу все-таки прекратятся. Другое дело, что в первую очередь Франция и Бельгия, которые сегодня существенно зависят от поставок именно российского СПГ, хотят получить гарантии Европейской комиссии, что финансово они от этого не пострадают.

У этих стран заключены долгосрочные контракты с Россией на покупку СПГ. Они не хотят судиться и получать многомиллиардные штрафы за отказ от покупки законтрактованных объемов российского газа.

Мы наблюдаем по итогам первых пяти месяцев этого года, что Европейский союз стал активнее закупать СПГ из Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, этот тренд продолжится в ближайшие годы. А вот азиатский СПГ или СПГ из Катара, скорее всего, будет поступать в Европу по остаточному принципу.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения российского бюджета, то все-таки доля поступлений от газовой отрасли составляет порядка 6% всех бюджетных доходов РФ. И это несопоставимо по значению с нефтяной отраслью. Другое дело, что полное прекращение поставок газа в Европу приведет к существенным финансовым потерям именно для российской газовой отрасли. Напомню, что сейчас примерно 50% всех отгрузок российского СПГ приходится на премиальный европейский рынок».

Прежде против отказа от российского топлива выступали Венгрия и Словакия, а Испания и Нидерланды поддержали инициативу. Предполагается, что долгосрочные контракты завершатся через два года, а краткосрочные уже к концу 2025-го. Окончательный вариант санкций Еврокомиссия представит в июне. К чему приведут разногласия в Евросоюзе? И как это затронет интересы России? На эти вопросы в эфире “Ъ FM” ответил независимый эксперт нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин: «Скорее всего, мы наблюдаем некое тактическое действие со стороны европейских стран, в первую очередь энергетиков.

В этом году Европа подошла к наполнению подземных газовых хранилищ с минимальными значениями, которые примерно соответствуют значениям 2021-2022 годов, это порядка 37 млрд кубометров. Европейский союз понимает, что им предстоит в этом году закупать и закачивать больше газа в подземные хранилища, чтобы обеспечить необходимый стратегический резерв к отопительному сезону, который у них стартует в октябре-ноябре. В какой-то степени это цинично, потому что Европейский союз уже испытал ценовой шок в 2022-м. Они его повторить точно не хотят, потому что помимо этого шока ЕС коснулись еще и политические изменения в связи с резким ростом цен на энергоносители и дальнейшей инфляцией.

Франция и Бельгия говорят и о рисках ответственности. Штрафные санкции обычно, если мы говорим про долгосрочные газовые контракты, считаются по формуле take-or-pay с определенными отклонениями в части объемов, которые в любом случае Европейскому союзу нужно будет выкупать, если у него этот долгосрочный контракт подписан. Такого рода контракты существуют у Европейского Союза с НОВАТЭКом по поставкам того же самого СПГ. Понятное дело, что любая договорная основа имеет и форс-мажорные ограничения. Поэтому я полагаю, что это можно сделать путем введения нулевых квот на уровне Европейского союза или внесения каких-нибудь рестрикций санкционных, которые тоже признаются форс-мажором».

По данным платформы Kpler, 97% импорта российского СПГ в Европу в прошлом году приходилось на Францию, Бельгию, Словакию и Венгрию. Их общие расходы превысили €6 млрд. Как добавляет Politico, Венгрия и Словакия попытаются сорвать запрет на поставку российского газа, стремясь сохранить доступ к более дешевому топливу. А многие европейские чиновники и представители промышленности неоднократно выступали с предложениями вернуться к российским энергоносителям, когда конфликт на Украине будет завершен. Причины этому — дорогостоящая электроэнергия в Европе и экономические проблемы.

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Анна Кулецкая, Никита Путятин