Австрия заявила о желании возобновить поставки газа из России в ЕС

Евросоюз (ЕС) должен быть открыт для возобновления импорта российского газа после подписания мирного соглашения между РФ и Украиной, заявили Financial Times (FT) в министерстве энергетики Австрии. Брюссель «должен сохранить возможность переоценки ситуации после окончания войны», заявили там.

Как пишет газета, это одна из немногих стран блока, открыто выступающих за возобновление поставок. Вместе с Австрией об этом заявляют власти Венгрии и Словакии. Диалог об этом ведется напрямую с представителями Евросоюза: государственный секретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер обратилась с этой просьбой к своим коллегам по ЕС на встрече в Люксембурге накануне, 16 июня, сообщили источники FT.

Европейская комиссия выступает против возобновления поставок газа. Ее представители намерены запретить любые новые газовые контракты с Россией и расторгнуть существующие в течение следующих двух лет — независимо от исхода мирных переговоров. Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен заявлял, что мирное соглашение «не должно привести к возобновлению импорта российского газа», поскольку это «пополнит военную казну Путина», пишет FT.

Официально российский газ не подвергался ограничениям ЕС, в отличие от угля и нефти. Однако большинство стран, включая Германию, значительно сократили его импорт.

До начала военного конфликта на Украине Австрия была зависима от российского газа, около 80% потребляемого газа в стране поступало из России. В 2023 году нефтегазовая компания OMV, почти треть которой принадлежит государству, разорвала связи с «Газпромом».

Александр Рыльский