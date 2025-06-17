Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Диверсия огромного масштаба

Израиль и США угрозами добиваются от Тегерана капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Ирана полной капитуляции в войне с Израилем. Израильские ВВС тем временем ужесточают атаки на Исламскую Республику. А представители Израиля предупреждают, что в ближайшие дни Иран ожидают такие «сюрпризы», которые могут превзойти знаменитую операцию по массовому подрыву пейджеров у функционеров группировки «Хезболла». Впрочем, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) призывает соотечественников не расслабляться: Иран еще способен на многое.

Фото: Vahid Salemi / AP

Фото: Vahid Salemi / AP

Ирану необходимо «полностью сдаться», заявил Дональд Трамп, возвращаясь утром 17 июня с саммита G7 в Канаде. Общаясь с журналистами на борту своего самолета, глава Белого дома подчеркнул, что у Тегерана не может быть своего ядерного оружия. Заявление американского лидера прозвучало на пятый день израильской операции «Народ как лев», когда Израиль и Иран интенсифицировали обмен ударами ракет и дронов.

В ночь на 17 июня израильские ВВС поразили в Тегеране секретный центр, который использовался иранским военным командованием. По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в результате удара погиб глава Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани, который сменил своего погибшего предшественника и пробыл в этой должности всего несколько дней. В пресс-службе ЦАХАЛа называют господина Шадмани «одним из самых приближенных людей» к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Убитые в результате ударов иранские военные и ученые

Читать далее

Глава оперативного управления Генштаба ЦАХАЛа Одед Басюк заявил, что после этого удара выжившие члены иранского командования были вынуждены экстренно перебазироваться.

Как сообщил в телеэфире 17 июня посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, в скором времени Иран ждут невиданные по масштабам диверсионные операции. «Мы приготовили ряд сюрпризов,— отметил глава израильской дипмиссии.— И когда пыль (от последних ударов Израиля по Ирану.— “Ъ”) уляжется, в четверг вечером и в пятницу вы увидите сюрпризы, по сравнению с которыми операция с пейджерами покажется почти незамысловатой». Господин Лейтер имел в виду знаменитую акцию израильских разведслужб 17 сентября 2024 года, когда были дистанционно подорваны тысячи пейджеров, которыми пользовались функционеры группировки «Хезболла» в Сирии и Ливане.

Как президента США позвали воевать с Ираном

Пока же был нанесен серьезный ущерб иранским ядерным объектам. По оценке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в ходе операции «Народ как лев», начавшейся 13 июня, Израиль только в ядерном центре в Натанзе повредил до 15 тыс. центрифуг. «Из-за внезапной потери внешнего источника энергии центрифуги, по всей вероятности, были серьезно повреждены, если не уничтожены полностью»,— рассказал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Во вторник, во второй половине дня, власти Израиля проинформировали, что с начала конфликта иранские ракеты и дроны достигли почти 35 различных локаций на территории еврейского государства. Погибшими с израильской стороны при этом числятся 24 человека, следует из сводок канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На своем брифинге 17 июня официальный представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил, что граждане Израиля не должны расслабляться.

«Иранцы по-прежнему обладают возможностями и намерением нанести удар в тылу Израиля»,— подчеркнул господин Дефрин.

Тем временем государственные информационные агентства Ирана регулярно отчитываются о сбитии израильских истребителей, серьезных потерях со стороны противника и хаосе в израильских городах, однако это не находит подтверждения.

Что говорят в Израиле о войне с Ираном

Серьезным ударом для Израиля, однако, стало попадание иранских снарядов в нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Bazan Group в Хайфе рано утром 16 июня, после чего управляющая компания была вынуждена сообщить о прекращении работы на объекте. «На национальном уровне это вызывает серьезные вопросы об энергетической безопасности Израиля»,— заявила, комментируя удары по НПЗ, директор Союза защиты окружающей среды Хайфского залива Лихи Шахар.

«Причина, по которой все это (масштабный конфликт Израиля и Ирана.— “Ъ”) еще не переросло в Третью мировую войну, заключается в том, что у Ирана, по-видимому, очень ограниченные возможности для нанесения ответного удара обычными средствами»,— отмечает в разговоре с Financial Times неназванный высокопоставленный источник. Однако, делает оговорку газета, у западных официальных лиц есть серьезные опасения по поводу того, что от безысходности руководство Ирана захочет ударить по Израилю «нетрадиционными средствами». В числе этих средств издание упоминает продукты программы по созданию биологического и химического оружия, которые, как предполагалось, Иран также тайно развивал параллельно со своими ядерными разработками, ставшими поводом к большой войне.

Нил Кербелов

Фотогалерея

Последствия ударов Израиля по Ирану

Предыдущая фотография
Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней&lt;br> На фото: раненый житель Тегерана

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения&lt;br> На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков&lt;br> На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов &lt;br> На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля&lt;br> На фото: дым от удара в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Следующая фотография
1 / 19

Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все