Диверсия огромного масштаба

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Ирана полной капитуляции в войне с Израилем. Израильские ВВС тем временем ужесточают атаки на Исламскую Республику. А представители Израиля предупреждают, что в ближайшие дни Иран ожидают такие «сюрпризы», которые могут превзойти знаменитую операцию по массовому подрыву пейджеров у функционеров группировки «Хезболла». Впрочем, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) призывает соотечественников не расслабляться: Иран еще способен на многое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

Ирану необходимо «полностью сдаться», заявил Дональд Трамп, возвращаясь утром 17 июня с саммита G7 в Канаде. Общаясь с журналистами на борту своего самолета, глава Белого дома подчеркнул, что у Тегерана не может быть своего ядерного оружия. Заявление американского лидера прозвучало на пятый день израильской операции «Народ как лев», когда Израиль и Иран интенсифицировали обмен ударами ракет и дронов.

В ночь на 17 июня израильские ВВС поразили в Тегеране секретный центр, который использовался иранским военным командованием. По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в результате удара погиб глава Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани, который сменил своего погибшего предшественника и пробыл в этой должности всего несколько дней. В пресс-службе ЦАХАЛа называют господина Шадмани «одним из самых приближенных людей» к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Глава оперативного управления Генштаба ЦАХАЛа Одед Басюк заявил, что после этого удара выжившие члены иранского командования были вынуждены экстренно перебазироваться.

Как сообщил в телеэфире 17 июня посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, в скором времени Иран ждут невиданные по масштабам диверсионные операции. «Мы приготовили ряд сюрпризов,— отметил глава израильской дипмиссии.— И когда пыль (от последних ударов Израиля по Ирану.— “Ъ”) уляжется, в четверг вечером и в пятницу вы увидите сюрпризы, по сравнению с которыми операция с пейджерами покажется почти незамысловатой». Господин Лейтер имел в виду знаменитую акцию израильских разведслужб 17 сентября 2024 года, когда были дистанционно подорваны тысячи пейджеров, которыми пользовались функционеры группировки «Хезболла» в Сирии и Ливане.

Пока же был нанесен серьезный ущерб иранским ядерным объектам. По оценке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в ходе операции «Народ как лев», начавшейся 13 июня, Израиль только в ядерном центре в Натанзе повредил до 15 тыс. центрифуг. «Из-за внезапной потери внешнего источника энергии центрифуги, по всей вероятности, были серьезно повреждены, если не уничтожены полностью»,— рассказал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Во вторник, во второй половине дня, власти Израиля проинформировали, что с начала конфликта иранские ракеты и дроны достигли почти 35 различных локаций на территории еврейского государства. Погибшими с израильской стороны при этом числятся 24 человека, следует из сводок канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На своем брифинге 17 июня официальный представитель ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил, что граждане Израиля не должны расслабляться.

«Иранцы по-прежнему обладают возможностями и намерением нанести удар в тылу Израиля»,— подчеркнул господин Дефрин.

Тем временем государственные информационные агентства Ирана регулярно отчитываются о сбитии израильских истребителей, серьезных потерях со стороны противника и хаосе в израильских городах, однако это не находит подтверждения.

Серьезным ударом для Израиля, однако, стало попадание иранских снарядов в нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Bazan Group в Хайфе рано утром 16 июня, после чего управляющая компания была вынуждена сообщить о прекращении работы на объекте. «На национальном уровне это вызывает серьезные вопросы об энергетической безопасности Израиля»,— заявила, комментируя удары по НПЗ, директор Союза защиты окружающей среды Хайфского залива Лихи Шахар.

«Причина, по которой все это (масштабный конфликт Израиля и Ирана.— “Ъ”) еще не переросло в Третью мировую войну, заключается в том, что у Ирана, по-видимому, очень ограниченные возможности для нанесения ответного удара обычными средствами»,— отмечает в разговоре с Financial Times неназванный высокопоставленный источник. Однако, делает оговорку газета, у западных официальных лиц есть серьезные опасения по поводу того, что от безысходности руководство Ирана захочет ударить по Израилю «нетрадиционными средствами». В числе этих средств издание упоминает продукты программы по созданию биологического и химического оружия, которые, как предполагалось, Иран также тайно развивал параллельно со своими ядерными разработками, ставшими поводом к большой войне.

Нил Кербелов