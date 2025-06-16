«Впереди трудные дни, но мы полны решимости»

Ударив по Ирану, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пошел ва-банк, предвидя, что страну ждут нелегкие времена, о чем он и предупредил сограждан в своем обращении. И действительно, число жертв и разрушений в результате ответных иранских ударов по Израилю продолжает расти, в связи с чем правительство продлило чрезвычайное положение в стране до 30 июня. При этом более половины всего жилого фонда страны, как выяснилось, не оборудовано бомбоубежищами. Подробности из Тель-Авива – в репортаже корреспондента “Ъ” Мария Радлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильские спасатели несут женщину, раненную в результате иранского удара

Фото: Itay Cohen / Reuters Израильские спасатели несут женщину, раненную в результате иранского удара

Фото: Itay Cohen / Reuters

Утром Тель-Авив и его пригороды постепенно оживают после изнурительных ночных обстрелов. Открываются продуктовые магазины, банки и аптеки, в центре города шумят кафе — те немногие, что решили продолжать работу, на верандах — посетители. Интонации, впрочем, исключительно тревожные: обсуждают, чего ждать от наступившего дня, а главное — предстоящей ночи.

Автобусы в городе ходят по урезанному расписанию, а вот движение электричек и трамвая остановлено — до особого распоряжения. При этом подземные остановки открыты и во время иранских атак могут быть использованы в качестве убежищ, где можно провести ночь.

Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Рамат-Ган, Бат-Ям (там погибли шесть человек) — центр Израиля, Тамра и Хайфа на севере — список городов, где зафиксированы попадания во время иранских атак, растет после каждой ночи противостояния. И хотя большинство ракет сбивает ПВО, часть ударов привели к серьезным разрушениям. Ночью 16 июня в результате прямого попадания три человека погибли в Петах-Тикве, это недалеко от Тель-Авива.

В общей сложности погибших, по разным данным, от 17 до 19, раненых — больше 200. Есть пропавшие без вести. Министерство соцобеспечения Израиля сообщает: 742 израильтянина остались без крова после иранских ударов. Спасатели смогли вытащить младенца из-под завалов в Бат-Яме в воскресенье, 15 июля,— глава группы назвал это «большим чудом».

Рахель, жительница того самого дома, который был разрушен в ходе иранской атаки, рассказала, как все было: «Мы услышали громкий хлопок, увидели яркий свет от упавшей ракеты. Везде были груды битого стекла, все окна были выбиты, дверь сломана. Мы выбежали из дома, чтобы найти безопасное место, и пошли на подземную парковку через дорогу».

Начальник командования тыла Армии обороны Израиля генерал-майор Рафи Мило заявил: «Трагедия в Бат-Яме является напоминанием о том, как важно следовать указаниям командования тыла».

«Впереди трудные дни, но мы полны решимости. У нас есть сила духа, чтобы защищать вас и продолжать спасать жизни»,— добавил Мило.

Вечером 15 июня ракетный удар накрыл Хайфу — в службе неотложной помощи Израиля подтвердили, что несколько человек пострадали, трое пропали без вести, после иранского удара вспыхнул пожар, повреждено несколько зданий, в том числе электростанция, под завалами могут оставаться люди. По всей вероятности, одной из целей было здание израильской компании по производству оружия Rafael — оно частично разрушено.

Ранее в городе Реховот по меньшей мере 42 человека пострадали, в том числе 2 — серьезно. Среди них — израильтянин, переживший холокост, несколько часов он находился под руинами здания, пока спасателям не удалось поднять его на поверхность.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает не публиковать кадры с мест попадания ракет. «Враг отслеживает кадры, чтобы улучшить возможности своих атак»,— заявили в ЦАХАЛе.

У каждого израильтянина наготове «тревожная сумка» с документами, лекарствами и вещами первой необходимости. Система оповещения командования тыла работает так: за 20 минут до атаки на телефон приходит уведомление о необходимости быть готовыми проследовать в убежище; если ракета не перехвачена, жители получают сообщение о требовании немедленно укрыться в защищенном пространстве.

Но с этими защищенными пространствами, оказывается, есть проблемы, и довольно серьезные. Данные последней проверки показали нехватку убежищ — более половины всего жилого фонда страны ими просто не оборудовано. Почти 3 млн квартир (около 56%) не имеют защитной комнаты — мамада. При этом общественные укрытия в населенных пунктах рядом с границей не всегда пригодны для длительного пребывания. Мамады с 30-сантиметровыми стенами и герметичными дверями возводят в обязательном порядке во всех домах, построенных с 1992 года, однако в жилом фонде Израиля огромное количество старых домов.

25-летняя Сарит, как и многие, у кого нет надежного укрытия в доме, решила переждать ночь на 16 июня в убежище одной из тель-авивских школ — так называемом миклате. У нее в руках радиоприемник, который ловит сигналы на средних волнах,— во время сбоев в работе интернета это единственный источник информации от службы тыла.

«Самое тревожное — это, конечно, неизвестность. Никто не знает, сколько еще будет таких ночей»,— говорит Сарит.

Возвращаясь домой, многие обнаруживают в своих квартирах выбитые стекла, трещины на стенах и даже провалы в потолке — результат иранских ракетных атак.

Ни улететь из Израиля, ни прилететь в страну сейчас невозможно — воздушное сообщение прекратило работу 13 июня, после начала операции. Речь не просто о закрытии аэропортов — самолетный парк срочно эвакуировали на Кипр. Перевозчики были вынуждены скорректировать маршруты следования в другие страны региона из-за временно закрытого воздушного пространства, что уже привело к увеличению времени полета.

Израильтяне измотаны бессонными ночами и постоянными сигналами тревоги. Одно за другим уведомления летят на все телефоны страны, в том числе на те, где не установлена специальная программа. Вместе с тем большинство жителей страны действуют предельно дисциплинированно.

Жительница района Яффо в Тель-Авиве Мишель Коэн рассказала о том, как относится к происходящему: «Ситуация сложная. Сейчас мы переживаем, возможно, самые тяжелые времена с момента образования Государства Израиль. Но мы будем сильными и устраним угрозу нашему народу. Мы знаем, что наша армия делает все, чтобы защитить израильские семьи».

Если еще буквально несколько дней назад израильское правительство находилось на грани роспуска, а правящую коалицию ожидал вероятный крах, то сейчас ситуация полностью перевернулась, партия власти в последние дни стремительно набирает политические очки. Кризис возник из-за разногласий по поводу продолжения военной операции в Газе, споры велись вокруг судьбы заложников, которые по-прежнему остаются в анклаве, а также призыва ультраортодоксов в армию.

Открыв новый фронт, Биньямин Нетаньяху, похоже, решил пойти ва-банк с расчетом на всенародную поддержку. Несмотря на усталость от военных действий, новая эскалация представляется израильтянам вынужденной необходимостью.

Израильский премьер 15 июня приехал на место прилета иранской ракеты, которая снесла больше половины жилого дома в Бат-Яме. Нетаньяху заявил: «Иран заплатит очень высокую цену за преднамеренное убийство мирных жителей, женщин и детей. Мы достигнем наших целей и нанесем им сокрушительный удар». Он добавил: «Мы здесь, потому что ведем экзистенциальную битву. Теперь она ясна каждому гражданину Израиля. Подумайте, что бы произошло, если бы у Ирана было ядерное оружие, которое можно было бы сбросить на города Израиля».

На месте падения иранской ракеты также побывали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и президент Ицхак Герцог. «Наша цель — изменить реальность на Ближнем Востоке. Не может быть, чтобы империя зла продолжала атаковать и атаковать, посылать своих доверенных лиц и свой террор, свои ракеты и, конечно же, развивать ядерный потенциал. Мы защищаем не только Израиль, но и само человечество, и я призываю лидеров G7, которые соберутся в Канаде: они все должны быть с нами»,— заявил президент Герцог.

Главный вопрос, который сейчас волнует израильтян,— вмешаются ли в конфликт Соединенные Штаты. В воскресенье Дональд Трамп не исключил вероятности такого сценария. Американский лидер при этом уверен в том, что стороны смогут заключить соглашение. «Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

В воскресенье, 15 июня, кабинет министров Израиля одобрил продление до 30 июня чрезвычайного положения по всей стране, объявленного министром обороны Исраэлем Кацем в пятницу. В ближайшие дни на территории страны продолжат действовать строгие ограничения: запрещены массовые мероприятия, закрыты все образовательные учреждения, дети занимаются в режиме онлайн. В руководстве Израиля утверждают, что активная фаза конфликта продлится приблизительно две или три недели, впрочем, в Израиле сейчас многие всерьез готовятся к более длительному противостоянию.

Мария Радлова