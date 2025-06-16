Дональд Трамп еще не отбомбился

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности скорого завершения конфликта между Израилем и Ираном, при этом не исключив продолжения боевых действий и вовлечения в них Америки. Не препятствуя военной операции израильской армии, Дональд Трамп стоит перед сложным выбором: ограничиться неучастием в противостоянии или оказать Израилю необходимую помощь для его победы и полного уничтожения иранских ядерных объектов. По информации израильских СМИ, правительство страны продолжает контакты с Вашингтоном, не оставляя попыток убедить Дональда Трампа на решающем этапе присоединиться к военной кампании против Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Новое заявление о противостоянии Израиля и Ирана президент США Дональд Трамп сделал в минувшее воскресенье перед отлетом в Канаду на саммит «Группы семи», который пройдет 15–17 июня в Кананаскисе. «Я надеюсь, что будет сделка. Я думаю, что пришло время для сделки»,— сообщил Трамп, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопросы журналистов о шансах на заключение мирного соглашения.

Впрочем, он не исключил и продолжения боевых действий, добавив: «Но иногда для этого нужно довести спор до конца. Посмотрим, что будет».

Ранее в тот же день глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что «скоро между Израилем и Ираном настанет мир», также отметив, что США «не имеют отношения» к израильской военной операции. «Если Иран каким-либо образом и в какой-либо форме нападет на нас, вся мощь вооруженных сил США обрушится на него в невиданном ранее масштабе»,— добавил он.

Учитывая расплывчатость формулировок главы Белого дома, его высказывания получили разные интерпретации.

Одним из первых призыв президента США к заключению сделки поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 15 июня провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как сообщило агентство Anadolu, турецкий лидер призвал главу Белого дома к быстрым действиям, направленным на избежание разрастания ближневосточного конфликта, и назвал дипломатию единственным путем к решению иранской ядерной проблемы. Он также сообщил о готовности Турции подключиться к процессу урегулирования.

В понедельник, 16 июня, конфликт Израиля и Ирана стал уже темой телефонного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, который до этого обсудил противостояние на Ближнем Востоке с Дональдом Трампом. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги для разрешения конфликта. Господин Песков также отметил, что Россия осуждает действия, которые привели к опасной эскалации конфликта.

На фоне декларативного оптимизма президента Трампа, заявившего о возможности достижения мирного соглашения и консультаций лидеров России и Турции, пытающихся найти пути деэскалации, к этому пока не готовы ни Израиль, ни Иран.

Как сообщило 16 июня со ссылкой на дипломатический источник агентство Reuters, представители Ирана дали понять посредникам в Катаре и Омане, что Тегеран не намерен обсуждать прекращение огня с Израилем, пока продолжаются израильские удары.

«Иранцы проинформировали посредников о том, что они будут готовы к серьезным переговорам только после того, как Иран ответит на удары Израиля»,— сообщил источник Reuters.

Он также назвал неверными появившиеся ранее сообщения СМИ о том, что Иран якобы попросил Оман и Катар обратиться к США с просьбой добиться прекращения огня и возобновления переговоров по ядерной программе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая в парламенте 16 июня, обрушился на США, назвав их соучастниками израильской операции. «Америка вопреки всем нормам международного права позволяет Израилю совершать агрессию и нападать на нашу страну. Мы не стремились к войне и не начинали войну. Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых страны, а эти террористы сделали это»,— заявил Масуд Пезешкиан, призвав «объединиться и решительно выступить против агрессии». Он также подтвердил, что Иран не откажется от развития своих ядерных программ, несмотря на израильские удары.

«Мы имеем право использовать атомную энергию и проводить исследования на пользу обществу. Никто не вправе отнять у нас это право»,— заявил Масуд Пезешкиан.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране сообщил об имеющихся у иранской стороны доказательствах того, что США оказывали помощь Израилю при нанесении ударов по территории Исламской Республики. «Агрессия Израиля против Ирана не могла быть осуществлена без согласия и поддержки США»,— отметил Аббас Арагчи, указав на то, что ответственность за конфликт лежит не только на Израиле, но и на США.

Дальнейший ход противостояния будет зависеть от того, какие действия предпримет президент Трамп: останется ли он на прежней позиции политической поддержки Израиля и оказания ему помощи в отражении иранских атак или же примет решение бросить всю военную мощь США на чашу весов израильско-иранского конфликта.

Подтверждением того, что окончательное решение в Белом доме пока не принято, может служить сообщение телеканала CBS News о том, что Госдеп США разослал указание американским посольствам и консульствам по всему миру распространять информацию о непричастности Вашингтона к «односторонним действиям Израиля» против Ирана.

Как следует из директивы, американские дипмиссии должны сообщить властям принимающих стран о том, что США не участвуют в израильской операции и «по-прежнему привержены дипломатическому решению ядерного вопроса в Иране».

Американским дипломатам также предписано донести до партнеров, что правительство США на первое место ставит «безопасность своих граждан, баз и объектов инфраструктуры».

В то же время появляются все новые подтверждения того, что в Вашингтоне не исключают более активного вовлечения США в израильско-иранский конфликт. Как сообщает журнал Military Watch, воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают свои базы, и их вылет может означать, что они будут задействованы при конфликте Израиля и Ирана.

«Военно-воздушные силы США осуществили беспрецедентное развертывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что породило серьезные предположения о том, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне»,— пишет журнал. По информации Military Watch, в ночь на понедельник из США вылетело уже 30 дозаправщиков, и их число продолжает расти. Кроме того, как сообщает агентство Reuters, на фоне конфликта Израиля и Ирана США перебрасывают на Ближний Восток авианосец из Южно-Китайского моря в связи «с возникшими оперативными потребностями».

Учитывая, что президент Трамп пока не определился с дальнейшими действиями Вашингтона на Ближнем Востоке, газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников сообщает о том, что правительство страны продолжает конфиденциальные контакты с Вашингтоном, пытаясь убедить его присоединиться к военной кампании против Ирана. «Мы надеемся, что так и произойдет»,— заявил один из собеседников издания.

В свою очередь, к активной обработке Трампа подключились ведущие американские СМИ, которые призывают президента США помочь Израилю нанести решающий удар по ядерным объектам Ирана. В статье, озаглавленной «Израиль нанес удар по иранской ядерной программе, но это еще не нокаут», газета The Wall Street Journal отмечает, что США не могут позволить себе придерживаться нейтралитета, который будет означать «более длительную войну». «Израилю не хватает глубинных бомб и тяжелых бомбардировщиков для их доставки, которые могли бы нанести больший ущерб защищенным иранским объектам. У США есть и то, и другое, и Израиль хотел бы получить помощь США в уничтожении этих ядерных объектов»,— отмечает издание, призывая президента Трампа «вступить в игру».

Сергей Строкань