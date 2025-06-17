НПЗ Bazan Group в Хайфе прекратили работу из-за ракетной атаки Ирана

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Bazan Group в Хайфе прекратил работу из-за нанесенного ущерба иранской ракетой. Об этом сообщили в израильской государственной телерадиокомпании Kan.

По информации Kan, в результате удара погибли три человека. Все объекты НПЗ и дочерних компаний сейчас остановлены.

Причиной приостановки работы НПЗ стал ракетный удар Ирана ранним утром 16 июня, сообщает Ynet.

13 июня Израиль начал военную операцию «Нация как лев». Страна нанесла ракетные удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ также нанес несколько серий ракетных атак.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».