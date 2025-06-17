Президент США отпросился с саммита

Президент США Дональд Трамп покинул саммит «семерки» в Канаде на день раньше запланированного, сославшись на необходимость срочно заняться кризисом на Ближнем Востоке. Президент Франции Эмманюэль Макрон поспешил позитивно оценить этот шаг, заявив, что у США есть «предложения о прекращении огня, которые могут привести к более широким переговорам». Дональд Трамп в жесткой форме это опроверг и вдобавок нелестно высказался в адрес французского президента. В отсутствие главы Белого дома саммит отчасти потерял свое значение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни (слева) встречает президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Кананаскисе (16 июня 2025 года)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters, Stefan Rousseau / Pool / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни (слева) встречает президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Кананаскисе (16 июня 2025 года)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters, Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Иран покоя не дает

Заявление о «необходимости вернуться как можно скорее» в США глава Белого дома сделал сразу после так называемого семейного фото лидеров G7 на живописном фоне гор канадского местечка Кананаскис в понедельник. «Из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп уедет сегодня вечером, после ужина с главами государств»,— подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

По информации телеканала Fox News, сразу по прилете на родину Дональд Трамп распорядился созвать в Ситуационной комнате Белого дома заседание членов Совета национальной безопасности при участии вице-президента Джей Ди Вэнса и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

Конфликт между Израилем и Ираном перетянул на себя все внимание участников G7 еще до отбытия Дональда Трампа из Канады.

Вечером 16 июня (в ночь на 17 июня по московскому времени) глава США предположил, что вскоре сможет заключить соглашение с Тегераном, которое положит конец конфликту с Израилем. «Я думаю, что Иран, по сути, находится за столом переговоров, где они хотят заключить сделку, и как только я уйду отсюда (с саммита G7.— “Ъ”), мы начнем что-то делать»,— сказал президент США.

Но при этом он тут же призвал к немедленной эвакуации из Тегерана. Это предупреждение, прозвучавшее через несколько часов после призыва правительства Израиля к жителям иранской столицы покинуть северную часть города, навело на подозрения, что Трамп, вероятно, осведомлен о планах новых израильских ударов по Тегерану.

Однако позднее телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что это предупреждение Трампа следует воспринимать как его намерение побудить Иран поскорее сесть за стол переговоров. Одновременно с этим в газете The New York Times появилась информация о том, что Трамп предложил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу встретиться на этой неделе с представителями иранского руководства.

Примечательно, что поначалу в кулуарах «семерки» ходили слухи, что Трамп покидает Канаду, поскольку не хочет подписывать совместное заявление по Ирану из-за расхождений в формулировках и тональности с остальными членами клуба.

Но в итоге вечером 16 июня лидеры G7 все же выпустили совместное заявление, признающее право Израиля на самозащиту. «Мы последовательно заявляем, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе»,— отметили они, пообещав «координировать действия» для поддержания «стабильности» мировых энергетических рынков.

«Эмманюэль всегда все путает»

Более ранний, чем планировалось, отъезд американского президента на родину был воспринят его коллегами по-разному. Меньше всех это, очевидно, расстроило британского премьера Кира Стармера, поскольку в отличие от остальных он успел решить главную проблему в отношениях со Штатами. Незадолго до отъезда Трампа Стармер подписал с ним документы о снижении пошлин на импортируемые в США автомобили из Великобритании, что позволит частично вступить в силу тарифному пакту, согласованному двумя странами в прошлом месяце. Торговое соглашение с Лондоном стало первым с тех пор, как в начале этого года США ввели пошлины на различные товары, ввозимые в Америку со всего мира.

Хозяин встречи, премьер Канады Марк Карни, детально обсудить свои разногласия с главой Белого дома относительно пошлин не успел, однако заявил, что «полностью понимает», почему Трамп покидает мероприятие досрочно.

А глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон и вовсе счел, что «это хорошо», что Трамп решил как можно скорее заняться прекращением огня между Ираном и Израилем. «Если США смогут добиться прекращения огня, это очень хорошо»,— заявил Макрон журналистам, сославшись на разговор с американским коллегой в Канаде и комментируя решение Трампа покинуть саммит G7 на день раньше.

Впрочем, уже через считаные часы французский президент получил от Трампа болезненный щелчок по носу. «Жаждущий публичности президент Франции Эмманюэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над прекращением огня между Израилем и Ираном. Неправда! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это уж точно не связано с прекращением огня. Это гораздо более серьезно. Преднамеренно или нет — Эмманюэль всегда все путает. Следите за новостями!» — написал Трамп в соцсетях.

При этом президент США не стал комментировать еще одно заявление Макрона, сделанное со ссылкой на американского лидера: он то ли не успел его увидеть, то ли оставил комментарий на потом. Как сообщил президент Франции в интервью Reuters, Дональд Трамп «относительно положительно» отнесся к законопроекту Конгресса о введении новых санкций в отношении России (тех самых, которые подразумевают введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты и уран).

Ранее президент США заявлял, что не вводит санкции против России, поскольку надеется на урегулирование конфликта на Украине.

К слову, в финальный день саммита G7 европейские лидеры как раз намеревались обсудить этот конфликт, рассчитывая уговорить главу Белого дома поддержать более жесткие антироссийские санкции. На это же, очевидно, надеялся и украинский лидер Владимир Зеленский, приглашенный на саммит в Канаде и планировавший провести личную встречу с Трампом.

Но глава Белого дома обманул эти ожидания, заявив, что бывшая «восьмерка» ошиблась, исключив после крымских событий из своего состава Россию. По его мнению, если бы этого не случилось, то и конфликта между Россией и Украиной удалось бы избежать.

Наталия Портякова