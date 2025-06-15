Убитые в результате ударов иранские военные и ученые
Досье
Мохаммад Багери — начальник генштаба вооруженных сил Ирана;
Хосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР);
Амир Али Хаджизаде — командующий воздушно-космическими силами КСИР;
Голам-Реза Мехраби — начальник разведывательного управления генерального штаба ВС Ирана;
Мехди Раббани — замначальника генштаба по оперативной работе;
Хатем-Голамали Рашид — глава штаба экстренного реагирования КСИР;
Мухаммед Каземи — глава разведки КСИР;
Хасан Мохакек — заместитель главы разведки КСИР;
Тахер-Фур — командующий штаба беспилотников;
Давуд Шейхиан — командующий штабом ПВО;
Эсмаил Гаани — командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР;
Али Шамхани — бывший министр обороны, главный политический советник верховного лидера Ирана.
Ферейдун Аббаси — инженер-ядерщик, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана;
Мохаммад Мехди Техранчи — физик-ядерщик;
Акбар Моталеби-Заде — эксперт по химической инженерии;
Саид Барджи — специалист по материаловедению;
Амир Хасан Фахахи — физик-ядерщик;
Абдул-Хамид Минучехр — физик-ядерщик;
Мансур Асгари — физик-ядерщик;
Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни — инженер-ядерщик;
Али Бахуэй Катирими — физик, специалист по механике.