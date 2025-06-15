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Убитые в результате ударов иранские военные и ученые

Досье

Мохаммад Багери — начальник генштаба вооруженных сил Ирана;

Хосейн Салами — командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР);

Амир Али Хаджизаде — командующий воздушно-космическими силами КСИР;

Голам-Реза Мехраби — начальник разведывательного управления генерального штаба ВС Ирана;

Мехди Раббани — замначальника генштаба по оперативной работе;

Хатем-Голамали Рашид — глава штаба экстренного реагирования КСИР;

Мухаммед Каземи — глава разведки КСИР;

Хасан Мохакек — заместитель главы разведки КСИР;

Тахер-Фур — командующий штаба беспилотников;

Давуд Шейхиан — командующий штабом ПВО;

Эсмаил Гаани — командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР;

Али Шамхани — бывший министр обороны, главный политический советник верховного лидера Ирана.

Ферейдун Аббаси — инженер-ядерщик, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана;

Мохаммад Мехди Техранчи — физик-ядерщик;

Акбар Моталеби-Заде — эксперт по химической инженерии;

Саид Барджи — специалист по материаловедению;

Амир Хасан Фахахи — физик-ядерщик;

Абдул-Хамид Минучехр — физик-ядерщик;

Мансур Асгари — физик-ядерщик;

Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни — инженер-ядерщик;

Али Бахуэй Катирими — физик, специалист по механике.

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