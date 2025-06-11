Минобороны требует взыскать с «Туполева» почти 930 млн рублей

Министерство обороны России потребовало взыскать с АО «Туполев» почти 930 млн руб. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на информацию Арбитражного суда Москвы. Полная сумма требуемого взыскания: 929 464 058 руб.

АО «Туполев» разрабатывает, производит и испытывает авиационную технику, внедряет новые технологии, а также обеспечивает эксплуатацию и обслуживание самолетов.

Ранее Минобороны подало иски к другим предприятиям. С 5 мая в Арбитражный суд Москвы было направлено несколько заявлений о взыскании с АО «Военторг» общей суммой около 3,7 млн руб. Кроме того, ведомство требует около 90 млн руб. с концерна «Автоматика» и порядка 13 млрд руб. с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «НПП "Импульс"». Также известно об иске на 11,5 млн руб. к компании «Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"» и о взыскании более 390 млн руб. с Кизлярского электромеханического завода.