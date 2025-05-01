Минобороны требует взыскать с «Военторга» более 900 тыс. рублей по новому иску

Минобороны РФ подало новый иск в Арбитражный суд Москвы к АО «Военторг» с требованием взыскать с компании почти 914 тыс. руб. С материалами суда ознакомилось ТАСС. Согласно документу, заявление зарегистрировали 28 апреля.

С начала 2025 года министерство подало к АО «Военторг» десять исков на общую сумму почти 2,6 млн руб. Уточняется, что некоторые из них уже удовлетворены.

В августе 2024 года МВД возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК). В рамках дела задержаны руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов и «бенефициар подконтрольных организаций». Его обвиняют в хищении 400 млн руб. Вместе с Павловым был арестован бывший гендиректор "Военторг-ритейла" Тимур Исаков.