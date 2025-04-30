Минобороны требует взыскать с концерна «Автоматика» почти 90 млн рублей

Минобороны направило иск в Арбитражный суд Москвы. Военное ведомство требует взыскать с АО «Концерн "Автоматика"» (входит в «Ростех») почти 90 млн руб. Другие подробности в карточке дела не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июне 2023 года арестовали экс-гендиректора «Автоматики» Андрея Моторко. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вместе с ним по делу проходил еще один сотрудник предприятия — Александр Нестеров. В июле 2024-го Мосгорсуд перевел бывшего гендиректора «Автоматики» из СИЗО под домашний арест.

Дело касается соглашения Минпромторга и «Автоматики», заключенного в июне 2021-го. Оно предусматривало, что в течение трех лет предприятие будет получать из бюджета субсидию на общую сумму 400,7 млн руб. для разработки отечественных антенных систем для транспорта. По версии следствия, за свою разработку «Автоматика» фактически выдала купленные в Китае антенные комплексы. В мае 2023-го субсидии прекратились.

АО «Концерн "Автоматика"» — это промышленная компания, которая занимается поставками комплексных высокотехнологичных решений для бизнеса и государственного сегмента. В рамках концерна осуществляются проектирование, производство и модернизация технических средств и систем защищенной связи.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Следствие сработало на "Автоматике"».