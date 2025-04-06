Минобороны требует взыскать 11,5 млн рублей с проектировщика кораблей

Арбитражный суд Москвы принял иск Минобороны России к компании «Центральное морское бюро "Алмаз"». Ведомство требует выплатить неустойку в размере 11,5 млн руб.

В карточке дела указано, что рассмотрение дела по существу назначено на 13 мая. Суд назначил собеседование со сторонами спора и предварительное судебное заседание.

Конструкторское бюро «Алмаз» специализируется на проектировании кораблей и катеров для военно-морского флота. Компания принадлежит Объединенной судостроительной корпорации. В 2024 году Минобороны также подавало иск к «Алмазу» и требовало выплатить неустойку в размере 278 млн руб. Суд оставил иск без удовлетворения.