Минобороны требует 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода
Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к Кизлярскому электромеханическому заводу на сумму 390 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Исковое заявление от ответчика в лице Министерства обороны РФ к ответчику в лице концерна Кизлярского электромеханического завода на сумму в 390 млн рублей судом получено»,— сообщили в пресс-службе суда.
Иск пока не принят к рассмотрению. Причины предъявления претензий военным ведомством не уточняются.
Кизлярский электромеханический завод специализируется на разработке и производстве систем наземного управления и диагностики самолетов.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» зарегистрировано в 1996 году в Кизляре. Основная деятельность предприятия — производство вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов. Компанию возглавляет генеральный директор Ибрагим Ахматов. По итогам 2023 года выручка завода составила 4,2 млрд руб., а чистая прибыль — 999 млн руб.