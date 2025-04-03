Минобороны требует 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к Кизлярскому электромеханическому заводу на сумму 390 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Исковое заявление от ответчика в лице Министерства обороны РФ к ответчику в лице концерна Кизлярского электромеханического завода на сумму в 390 млн рублей судом получено»,— сообщили в пресс-службе суда.

Иск пока не принят к рассмотрению. Причины предъявления претензий военным ведомством не уточняются.

Кизлярский электромеханический завод специализируется на разработке и производстве систем наземного управления и диагностики самолетов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» зарегистрировано в 1996 году в Кизляре. Основная деятельность предприятия — производство вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов. Компанию возглавляет генеральный директор Ибрагим Ахматов. По итогам 2023 года выручка завода составила 4,2 млрд руб., а чистая прибыль — 999 млн руб.

Тат Гаспарян