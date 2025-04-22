Минобороны хочет взыскать 13 млрд руб. с производителя радиоэлектроники

Минобороны РФ направило в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 13 млрд 5 млн 256 руб. с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «НПП "Импульс"». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Причины для иска не уточняются, к производству он пока не принят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ПАО «НПП "Импульс"» — научно-производственное предприятие, разрабатывающее радиоэлектронные подсистемы и приборы для заказчиков. Также занимается развитием ряда конверсионных направлений, «используя последние разработки в сфере радиоэлектроники», говорится на его сайте.

В январе суд отправил под арест начальника одного из военных представительств Минобороны Сергея Болгарева по подозрению в получении взяток на 14 млн руб. По версии Следственного комитета РФ, он получал их в течение шести лет. В числе привлеченных предприятий назывался пятигорский завод «Импульс» — его поставки должен был проверять и принимать Сергей Болгарев.