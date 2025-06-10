Чем известен иноагент Лев Шлосберг

10 июня в отношении зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов) возбуждено уголовное дело о дискредитации армии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подробности биографии политика — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Лев Шлосберг (признан иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Родился 30 июля 1963 года в Пскове. Окончил истфак Псковского государственного педагогического института (1985). В 1985–1987 годах служил в ракетных войсках в Закавказском военном округе. До 1990 года работал учителем в Себежском специальном профтехучилище №1 Псковской области.

В 1990-х создал несколько общественных организаций, в частности Псковскую городскую службу психологической помощи по телефону и Псковский вольный университет. Учредил и возглавил центр социального проектирования «Возрождение» (в 2014 году организация признана иноагентом, в 2017-м ликвидирована). Центр занимался социальной поддержкой граждан, маркетинговыми и социологическими исследованиями.

В 1994 году вступил в псковское областное общественно-политическое объединение «Яблоко», в 1995-м стал членом общероссийского «Яблока». 27 лет возглавлял псковское отделение партии. В 1996 и 2000 годах — доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Григория Явлинского. В 1998–2000 годах — председатель Общественной палаты Пскова.

В 2001–2015 годах был издателем, директором и главредом газеты «Псковская губерния». Входит в Общественный совет по культурному наследию Псковской области. В 2007-м стал зампредом Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Регулярно участвует в различных региональных и федеральных выборах. В 2011 году избран в Псковское областное собрание депутатов. В 2014-м выдвинут «Яблоком» на выборы губернатора Псковской области, однако не смог собрать необходимого числа подписей муниципальных депутатов. В том же году был избит неизвестными, связывал нападение со своей журналисткой деятельностью.

В 2015 году досрочно лишен депутатского мандата. Политик называл это «политическим заказом». В том же году был выдвинут на пост председателя «Яблока», выборы проиграл Эмилии Слабуновой.

В 2016 году вновь избран в Псковское областное собрание депутатов. В январе 2021 года задержан на митинге в поддержку Алексея Навального. Летом того же года Мосгорсуд отменил его регистрацию в качестве кандидата на выборах в Госдуму по иску конкурента Андрея Пангаева, обвинившего политика в причастности к деятельности ФБК (ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, деятельность запрещена).

В 2023 году включен Минюстом в список иноагентов, после чего покинул пост председателя псковского отделения «Яблока». В 2024-м дважды привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации армии, становился фигурантом уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Лауреат нескольких премий в сфере журналистики, в частности премии Союза журналистов России «Золотое перо России» за цикл публикаций о гибели псковских десантников под чеченским селом Улус-Керт в 2000 году. Автор и соавтор более 10 книг и более 200 научных, популярных и публицистических статей.