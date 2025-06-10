Против иноагента Шлосберга возбуждено дело о дискредитации армии

В отношении заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов) возбуждено уголовное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лев Шлосберг (признан иностранным агентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

МВД усмотрело нарушение в дебатах политика с историком Юрием Пивоваровым (внесен в реестр иностранных агентов) на канале «Живой гвоздь», уточнили там. По данным следствия, 12 января господин Шлосберг (внесен в реестр иностранных агентов) опубликовал запись этих дебатов в «Одноклассниках». Сам он утверждает, что не размещал ролик и не администрирует страницу, о которой идет речь. Дебаты на тему «Похабный мир или справедливая война» прошли на канале «Живой гвоздь» 10 января.

По данным партии, в квартире «яблочника» утром 10 июня прошли обыски. Также силовики обыскали квартиру его отца Марка Шлосберга и офис псковского «Яблока», изъята техника. Сам политик находится ожидает допроса в следственной части УВД, с ним находится адвокат Владимир Данилов.

За дискредитацию армии Льву Шлосбергу (внесен в реестр иностранных агентов) грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее его дважды штрафовали по ст. 20.3.3 КоАП РФ. Кроме того, на политика уже завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Божена Иванова