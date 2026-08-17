Политику-иноагенту Шлосбергу дали 11 лет колонии за фейки о российской армии

Псковский городской суд признал виновным в распространении фейков о вооруженных силах России (ВС РФ) и дискредитации российской армии заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иностранным агентом). Его приговорили к 11 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Политик вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) в суде

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) в суде

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд расценил как дискредитацию видеозапись дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в России иноагентом), которую политик разместил в «Одноклассниках». На дебатах зампред «Яблока» рассуждал о необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной. Публикацией фейков суд признал репост в Telegram-канале обложки газеты Daily Mirror в феврале 2022 года.

Гособвинение просило приговорить подсудимого к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат настаивал, что в деле отсутствует состав преступления.

Ранее Льва Шлосберга (иноагент) уже признавали виновным по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. В ноябре 2025 года ему назначили 420 часов обязательных работ по этой статье за отсутствие обязательной маркировки на чужих роликах, которые он сохранил на странице во «ВКонтакте».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблочник" отработает маркировку».

Никита Черненко