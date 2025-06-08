Передача тел погибших военнослужащих: Россия готова, Украина не подтверждает

Представитель российской переговорной группы по Украине генерал-лейтенант Александр Зорин рассказал журналистам, что первая партия тел погибших солдат ВСУ доставлена в район обмена. Россия ждет подтверждения Украины о передаче тел. Накануне обмен не состоялся, так как украинская сторона не согласовала дату. Заявления Минобороны РФ — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель российской переговорной группы по Украине генерал-лейтенант Александр Зорин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Представитель российской переговорной группы по Украине генерал-лейтенант Александр Зорин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости