Передача тел погибших военнослужащих: Россия готова, Украина не подтверждает
Обмен телами погибших с Украиной: где и когда может состояться, почему задерживается
Представитель российской переговорной группы по Украине генерал-лейтенант Александр Зорин рассказал журналистам, что первая партия тел погибших солдат ВСУ доставлена в район обмена. Россия ждет подтверждения Украины о передаче тел. Накануне обмен не состоялся, так как украинская сторона не согласовала дату. Заявления Минобороны РФ — в подборке «Ъ».
Представитель российской переговорной группы по Украине генерал-лейтенант Александр Зорин
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
- Россия готова вернуть Украине более 6 тыс. тел погибших украинских военных.
- Россия в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила в район обмена первую партию из 1212 тел солдат ВСУ.
- Репатриационные поезда с телами солдат ВСУ начинают движение к границе через час.
- Есть сигналы о том, что передача тел будет перенесена на следующую неделю.
- Россия ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится.
- Россия готова выполнить все договоренности с Украиной в контексте обмена военнопленными и передачи тел.
- Инициатива по возвращению Украине тел солдат является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением.