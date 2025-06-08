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Передача тел погибших военнослужащих: Россия готова, Украина не подтверждает

Обмен телами погибших с Украиной: где и когда может состояться, почему задерживается

Представитель российской переговорной группы по Украине генерал-лейтенант Александр Зорин рассказал журналистам, что первая партия тел погибших солдат ВСУ доставлена в район обмена. Россия ждет подтверждения Украины о передаче тел. Накануне обмен не состоялся, так как украинская сторона не согласовала дату. Заявления Минобороны РФ — в подборке «Ъ».

Представитель российской переговорной группы по Украине генерал-лейтенант Александр Зорин

Представитель российской переговорной группы по Украине генерал-лейтенант Александр Зорин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Представитель российской переговорной группы по Украине генерал-лейтенант Александр Зорин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

  • Россия готова вернуть Украине более 6 тыс. тел погибших украинских военных.
  • Россия в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила в район обмена первую партию из 1212 тел солдат ВСУ.
  • Репатриационные поезда с телами солдат ВСУ начинают движение к границе через час.
  • Есть сигналы о том, что передача тел будет перенесена на следующую неделю.
  • Россия ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится.
  • Россия готова выполнить все договоренности с Украиной в контексте обмена военнопленными и передачи тел.
  • Инициатива по возвращению Украине тел солдат является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением.

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