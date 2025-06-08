Балицкий опубликовал список погибших солдат ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в Telegram-канале список погибших украинских военнослужащих, которых российская сторона подготовила к обмену. В перечне 97 строк.

Евгений Балицкий считает, что Украина отказалась принимать тела погибших в рамках обмена, чтобы скрыть потери и не выплачивать компенсации родственникам. «Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей»,— написал он.

В списке указаны имена погибших украинских военнослужащих, номер мешка с останками и, предположительно, место гибели солдата — ДНР, ЛНР, Курск, Воронеж. При этом в нескольких строках имена отсутствуют и прописан только номер именного жетона.

Ранее помощник президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия 7 июня начала передачу тел погибших военнослужащих ВСУ. Однако, по его словам, украинская сторона на неопределенный срок перенесла приемку тел и обмен военнопленными. Минобороны России заявляло, что к месту проведения обмена доставили 1212 тел погибших украинских военнослужащих. Власти Украины заявили, что дата репатриации тел утверждена не была.

Петр Бузлаев